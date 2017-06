Jelentősen javult az ország jövő évi gazdasági növekedésére szóló előrejelzése

Londoni pénzügyi elemzők jelentősen javították a közép- és kelet-európai EU-gazdaságok, köztük a magyar gazdaság idei és jövő évi növekedésére szóló előrejelzéseiket a korábban vártnál nagyobb lendület és a kedvező külső környezet miatt.



A Morgan Stanley bankcsoport londoni befektetési részlegének feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzői hétfőn ismertetett tanulmányukban közölték: a magyar hazai össztermék (GDP) idei egész évi növekedésére adott prognózisukat 0,9 százalékponttal 3,8 százalékra, a jövő évi magyar GDP-bővülésre szóló becslésüket 0,5 százalékkal 3,3 százalékra emelték.



A ház szerint a közép- és kelet-európai térségben elsősorban az euróövezeti kilátások javulása és az erőteljes hazai kereslet együtt indokolja az előrejelzések javítását.



A cég a cseh gazdaság idei növekedésére kidolgozott prognózisát 0,6 százalékponttal 3,2 százalékra javította, jövő évi cseh növekedési előrejelzését 3 százalékon hagyta.



A Morgan Stanley londoni elemzői Lengyelországban az idén 4,1 százalékos, 2018-ban 3,4 százalékos növekedéssel számolnak. Ezek 1, illetve 0,4 százalékponttal javított előrejelzések.



Az utóbbi időben más nagy londoni házak is felfelé módosították a magyar gazdaság növekedésére szóló prognózisaikat.



A JP Morgan globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének elemzői a minap közölték: az általuk eddigi várt 3,6 százalék helyett 4 százalékos növekedéssel számolnak az idén a magyar gazdaságban, 2018-ra szóló, 3,5 százalékos előrejelzésüket mindazonáltal változatlanul hagyták.



A JP Morgan londoni elemzői szerint a 4,1 százalékos éves összevetésű növekedést valószínűsítő első negyedévi GDP-becslés indokolttá teszi a magyar gazdaságban még meglévő kihasználatlan kapacitások mértékéről alkotott megítélés felülvizsgálatát is, mivel valószínűsíthető, hogy a kibocsátási rés - az elért tényleges növekedés százalékos rátája a potenciális növekedéshez viszonyítva - pozitív tartományba fordult.



Ezt más londoni elemzőcégek is így látják.



A City egyik legnagyobb pénzügyi-gazdasági elemzőháza, a Capital Economics helyzetértékelése szerint a közép- és kelet-európai EU-gazdaságok az erőteljes növekedési lendület miatt most már kezdenek kifutni a kapacitástartalékokból.



A ház londoni elemzői közölték: becslésük szerint az országcsoport gazdaságaiban a kibocsátási rés a 2013-ban mért mínusz 2 és mínusz 5 százalék közötti sávról mára gyakorlatilag teljesen bezárult.



A cég saját számításai szerint a kibocsátási rés a magyar gazdaságban már jelentős mértékben pluszba fordult, 1,8 százalékkal meghaladva a potenciális GDP-t.



A Capital Economics elemzőinek várakozása szerint ebben a környezetben az inflációs ütemek a térségi gazdaságokban jövőre átlépik a jegybanki tűrési sávok középértékeit, Magyarország esetében a 3 százalékot. A ház az idén 3 százalékos, jövőre 3,5 százalékos átlagos inflációval számol Magyarországon.



A Capital Economics londoni elemzői mindezek alapján azzal számolnak, hogy a térségi jegybankok a következő 12-18 hónapban hozzákezdenek monetáris politikájuk szigorításához. A cég Magyarországon és Romániában agresszívabb szigorítási ciklust vár, mint a térség többi gazdaságában.