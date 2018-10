Jelentős béremelést szeretne elérni a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF), 2019. január 1-jétől a minimálbért bruttó 190 ezer forintra, a garantált bérminimumot pedig bruttó 247 ezer forintra javasolják emelni - mondta Földiák András, a SZEF elnöke szerdán Budapesten az Almássy téren tartott sajtótájékoztatón.



Jelenleg a minimálbér bruttó 138 ezer forint, a garantált bérminimum pedig 180 500 forint.



A szakszervezet egy harmadik bérelem, a diplomás bérminimum bevezetését is szükségesnek tartja, amit véleményük szerint bruttó 321 ezer forintban kellene meghatározni - tette hozzá az érdekképviselet elnöke.



Boros Péterné, a SZEF alelnöke és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke kérdésre válaszolva elmondta, hogy az MKKSZ becslése szerint az általuk javasolt béremelés körülbelül 169 milliárd forint plusz kiadást jelent a költségvetésnek.



A közalkalmazotti bértáblának a SZEF által javasolt összegek képezzék az alapját, a bértáblában feltüntetett illetménytételeket pedig ezekhez a kötelező bérelemekhez rögzítsék - fogalmazta meg Földiák András a SZEF további követelését.



A szakszervezeti vezető, mint a közszférában dolgozók egyik érdekképviseleti szervezetének az elnöke elmondta, hogy ma Magyarországon súlyos létszámhiány van a közszolgálatban, nagyon sok a kötelezően elvárt túlóra, ugyanakkor a kormányzati oldal létszám leépítéssel fenyegetőzik. "Ha annyi betöltetlen állás van és annyi túlórára kötelezik a dolgozókat, akkor mi indokolja a létszámcsökkentést?"- tette fel a kérdést Földiák András.



A SZEF egy élhető ország megteremtésében akar segíteni, ehhez azonban az első lépés a jövő évi költségvetés - amit az Országgyűlés 2018. júliusában fogadott el - átalakítása - hangoztatta a szakszervezet elnöke.



A köz- és a versenyszférában dolgozó munkavállalókat sújtó problémák közül Földiák András kiemelte még a cafeteria rendszer átalakítását is.



A SZEF elnöke felidézte, hogy a Miniszterelnökség még a nyár elején jelentette be, hogy november 30-ig a kormányzati köztisztviselők, kormányzati tisztviselők 20, vagy 30 vagy 40 százalékát le kell építeni. Földiák András sérelmezte, hogy nem volt egyeztetés az ügyben, illetve, hogy a leépítés jelenlegi állapotáról nem tudnak semmit.

Boros Péterné, az MKKSZ elnöke a létszámleépítés kérdésének tisztázására kezdeményezte a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) összehívását. A KÉF működési szabályzatából idézett és azt a részt emelte ki, amelynek értelmében: "a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum véleményét ki kell kérni az igazgatási munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás kérdéseiben" ... a kormány döntését megelőzően, előzetesen megküldi az érdekképviseletek részére, olyan időpontban, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre az oldalak számára az álláspontok kialakítására".



Boros Péterné szerint a kormánynak felelnie kell arra a kérdésre: "igaz-e, hogy október végéig fogják a felmondásokat kézbesíteni több ezer kormány tisztviselőnek?" "Ez lesz a közel 80 százalékban női kormánytisztviselő karácsonyi ajándéka?" - fogalmazott az MKKSZ elnöke. A sajtótájékoztató helyszínén egy nagyobb molinót feszítettek ki, amelyen a következő felirat szerepelt: "Többet a köznek!"