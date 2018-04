Ismét magyar tulajdonban az Extreme Digital

A magyar résztulajdonosok visszavásárolták az Extreme Digital többségi tulajdonrészét áprilisban a dél-afrikai székhelyű Steinhoff International kereskedelmi csoporttól, amely tavaly decemberben könyvelési szabálytalanságok miatt botrányba keveredett - közölte Várkonyi Balázs, az Extreme Digital ügyvezetője szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten.



Az ügyvezető kiemelte, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által jóváhagyott 50,4 százalékos tulajdonrész visszavásárlása azért volt fontos, mert a Steinhoff csoporttal kapcsolatban megjelent negatív hírek annak ellenére is hatással voltak a magyar székhelyű vállalat működésére, hogy az nem volt integráns része a csoportnak.

A visszavásárlás értéke nem nyilvános, üzleti titok - tette hozzá.



Elmondta, hogy az Extreme Digital Zrt. pénzügyi helyzete stabil, sőt mivel az idei évre tervezett üzleti terv megvalósításához szükséges források is rendelkezésre állnak, kétszámjegyű növekedésre számítanak. Ennek elérése érdekében a vállalat tovább folytatja a már megkezdett nemzetközi terjeszkedését, és arra törekszik, hogy megtartsa vezető pozícióját az elektronikai termékek e-kereskedelmi piacán.



Megjegyezte, hogy adataik szerint tavaly 15 százalékkal nőtt az online bankkártyával fizetők száma 2016-hoz képest, 10 százalékkal nőtt a hitelre vásárlóké, illetve 2,5 százalékkal a visszaküldött csomagok aránya is.



Az online kereskedelemmel foglalkozó, 2001-ben alapított Extreme Digital Zrt. nyolc országban van jelen, Magyarországon 16 üzlettel rendelkezik, míg Romániában idén nyílt első üzlete, Ausztriában pedig tavaly nyitottak webáruházat. Kitért arra is, hogy az árbevétel közel 50 százaléka az üzletekből származik.



A vállalat nettó árbevétele tavaly 35 milliárd forint volt, míg 2016-ban 33,3 milliárd forint. A budapesti székhelyű vállalat adózás előtti eredménye 2016-ban 162 millió forint volt, ezt 2017-ben is megtartotta, ugyanakkor ez egy kalkulált összeg, mivel tavaly a cég pénzügyi évet váltott, üzleti éve tavaly szeptember végén ért véget - tájékoztatott Várkonyi Balázs, hozzátéve, hogy a vállalatnak tavaly 300 dolgozója volt, 30-cal több, mint egy évvel korábban.