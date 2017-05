Irreális elvárásokkal vágnak bele a munkakeresésbe a fiatalok

Az Eurostat április elején közzétett adatai szerint kedvezően alakul itthon a fiatal, 15-24 éves korosztály foglalkoztatottsága. Az elmúlt hét évben közel 10%-kal, 28,1%-ra nőtt a foglalkoztatottsági ráta ebben a korcsoportban, amely a hazánkban nemrég indult duális képzések során megkötött munkaszerződések hatására várhatóan tovább fog bővülni. Az egyetemen, főiskolán frissen végzett hallgatók számára azonban az egyik legnagyobb kihívást jelenti az iskola elvégzése és a munkába állás közötti időszak, a jövőbeni pályafutásukra vonatkozó döntések meghozatala. „A munkaerőpiac nagyon gyorsan és folyamatosan változik, amit az Adecco Csoport mint a világ egyik legnagyobb humán erőforrás szolgáltatásokat nyújtó cége testközelből is tapasztal. A karrierlehetőség továbbra is a fiatalok, a családok és a társadalom legfontosabb problémái közé tartozik, miközben a munkáltatók több mint 40%-a nem talál az igényeinek megfelelő képzettséggel rendelkező munkavállalót" – mondta el Stefano Longo, a magyarországi Adecco Kft. ügyvezető igazgatója.



A cégek leginkább olyan dolgozókat keresnek, akiknek már van munkatapasztalata. Az Adecco által 2016-ban 13 országban készített felmérés eredménye szerint viszont a 18-30 éves korosztály több mint 60%-ának pont ez a munkahelyi tapasztalat hiányzik az álommunka megszerzéshez. Emellett a fiatalok nem tudják, hogy a személyiségükhöz, készségeikhez milyen szakma illik a legjobban. Mindezek következtében az iskola és a munka közötti átmeneti időszak egyre inkább meghosszabbodni látszik a munkáltatók új készségigényei és a fiatal munkavállalók irreális elvárásai miatt.



Pályakezdők munkatapasztalattal?



„Ezt a munkaerőpiaci feszültséget enyhítheti az Experience Work Day programunk, melynek keretében Magyarországon évről évre 12 szerencsés fiatalnak nyújtunk gyakorlati lehetőséget, szakmai tanácsot és segítséget a munkakezdéshez. A 2012-ben elindított globális kezdeményezéssel eddig több mint 3 millió hallgatót támogattunk világszerte, hogy minél professzionálisabb kezdéssel induljanak el a munka világába" – mondta el Stefano Longo.



A 46 országban évi egyszeri alkalommal megtartott nyílt nap lényege, hogy a jelentkezők egy teljes napig testközelből láthatják az Adecco-s dolgozók munkáját, és a felmerülő kérdésekre a gyakorlatban, éles helyzetekben kaphatnak választ a szakemberektől. „Idén április 26-án a 12 szerencsés hallgató a HR, a marketing, a pénzügyi, a sales és az IT osztályunk működésébe nyerhetett bepillantást. A nap során a munkavégzés mellett gyakorlati tanácsokat is kaptak a résztvevők arról, hogy hogyan is érdemes felépíteni az önéletrajzukat, hogyan készüljenek fel egy állásinterjúra, mire figyeljenek oda a social mediában. Mindezek mellett pedig hosszú távú gyakorlati lehetőségeket is ajánlottunk nekik" – mondta el Stefano Longo.