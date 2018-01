Íme a béreket érintő adó- és járulékváltozások 2018-ban

A NEXON bérügyviteli szakértői összefoglalták a bérszámfejtést érintő és 2018. január elsejével életbe lépett legfontosabb jogszabályváltozásokat.



A személyi jövedelemadó mértéke változatlan, vagyis az adóalap 15 százaléka.



Megszűnt a munkáltatói adómegállapítás lehetősége, vagyis a munkáltató 2018-ban már nem készítheti el a munkavállalók adóbevallását a 2017-es évre vonatkozóan. Ez mégsem jelenti azt, hogy mostantól mindenki önadózó lesz. Az egyéni vállalkozók kivételével 2018-ban a tavaly megszerzett jövedelmekre vonatkozóan – külön kérelem nélkül is – a NAV készít a nyilvántartásában szereplő adatok alapján adóbevallás-tervezetet a magánszemély részére. A NAV az adóévet követő március 15. napjától az ügyfélkapun elérhetővé teszi az adóbevallási tervezetét, ám az adózó külön kérésére papíralapon, postai úton is megküldi részére.

Amennyiben 2018. május 20-ig a magánszemély az adóbevallási-tervezet adatait nem kéri módosítani illetve nem ad be bevallást (17SZJA), akkor a NAV a tervezetet elfogadottnak tekinti és a tervezet az adózó által benyújtott bevallásnak minősül.



Az első házasok kedvezménye a friss házasoknak jár, a házasságkötés hónapját követő hónaptól számított 24 hónapig feltétel nélkül érvényesíthető, függetlenül attól, ha közben a magányszemély családi kedvezményre is jogosulttá válik, azaz gyerekük születik. Ennek mértéke a bevezetése óta változatlan: a házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultsági hónaponként 33 335 forint. Ennyivel lehet csökkenteni az összevont adóalapba tartozó jövedelmet.



A családi kedvezmény alapjának mértéke 2018-ban is az eltartottak számától függ. Az összevont adóalap családi kedvezmény címén egy eltartott esetén 66 670 forinttal, két eltartott esetén 116 670 forinttal, három és minden további eltartott esetén 220 000 forinttal csökkenthető.



A szociális hozzájárulási adó (szocho) 22 %-ról 19.5 %-ra mérséklődik 2018-tól. De módosult a kedvezmény mértéke is. A meghatározott kedvezmények a mindenkori adó mértékének 50% vagy 100%-a, ezért 2018-ban 9,75% vagy 19,5% kedvezmény érvényesíthető a korábbi 11% illetve 22% helyett. A kedvezménynél figyelembe vehető alap nem változott.



Az egészségügyi hozzájárulás (eho) ezzel párhuzamosan 22 százalékos mértékű kulcsa is csökken 19,5 százalékra.



Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályai is módosulnak, amelynek értelmében a kifizetőt terhelő ekho 20-ról 19,5 százalékra csökken. Nem választhatja a közterhek ekho szerinti megfizetését az egyébként ekho szerint adóztatható tevékenységére az egyéni vállalkozó, ha e tevékenységre az adóévben a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózást választotta.



Az ingatlan bérbeadásból származó 1 millió forintot meghaladó jövedelmekkel összefüggésben az idei évtől a belföldi természetes személynek nem kell 14 százalék mértékű egészségügyi hozzájárulást fizetnie az ingatlan bérbeadásból származó 1 millió forintot meghaladó jövedelmekkel összefüggésben. A szabály először a 2018. január hónapban megszerzett, ingatlan bérbeadásból származó jövedelmekre alkalmazható.



A hivatásos sportoló részére juttatott bevétel után a kifizetőnek nem kell fizetni az ekho közterhet. A szabály már 2017. szeptember 1-jét követően kifizetett jövedelmekre is alkalmazható. A már megfizetett ekho utólag önellenőrzéssel is helyesbíthető.



Ha a magánszemély egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele a mentesített keretösszeget nem haladja meg, nem kell jövedelmet megállapítania és személyi jövedelemadó bevallást benyújtania. A magánszemélynek az egyszerűsített foglalkoztatásból származó adómentes napi jövedelme 2017-ben minimálbér esetén 7 631 forint, míg garantált bérminimum esetén 9 633 forint. 2018- ban a mentesített keretösszeg minimálbér esetén napi 8.255 forint, garantált bérminimum esetén pedig 10 790 forint. Az átmeneti rendelkezés értelmében e szabályt már a 2017. évben megszerzett jövedelem személyi jövedelemadó-kötelezettségének megállapítása során is alkalmazni kell.



A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet, valamint a 39. § (2) bekezdésében meghatározott személy által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7 320 forintra változik 2018. januártól.



A cafeteriát érintő fontosabb jogszabályváltozások:



A béren kívüli juttatások esetén a közteher mértéke változatlan, azaz 2018-ban is 34,22 %.



A kifizető, – kifizető hiányában, vagy ha a kifizető az adó (adóelőleg) alapját képező jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani – a jövedelmet szerző magánszemély 19,5 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett, juttatott és az Szja tv. szerinti



- összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adó (adóelőleg) alap számításánál figyelembe vett jövedelem,



- külön adózó jövedelmek közül a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások



adóalapként meghatározott összege illetve a kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege után. Ezzel összefüggésben az egyes meghatározott juttatásoknál a juttatás 1,18-as szorzóval korrigált értéke után 15 % személyi jövedelemadót és 2018. január 1-től 19,5 % eho–t kell fizetni. Ezen juttatások esetén a munkáltatói közteher 2018. január 1-től 40,71 %-ra változik.



Az adómentes juttatásnak minősülő juttatások változásai közül a munkáltató által nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatás havi értékéből adómentes összeg a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 60 százaléka (40 %-ról), a foglalkoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 40 százaléka (25 %-ról), illetve a foglalkoztatás két évet (24 hónap) meghaladó időszakát követő 12 hónapban a minimálbér 20 százaléka (15 %-ról).



Az adómentesség határozott idejű munkaszerződés és munkaerő-kölcsönzés esetén is igénybe vehető 2018-tól, és olyan munkavállaló esetében is alkalmazható, akinek a munkaviszonya korábban kezdődött. A 2018. január 1-jén már fennálló határozott időtartamú munkaviszony esetén az időtartam (a fenti kedvezményes hónapok) számítása során a munkaviszony létrejötte napjaként 2018. január 1-jét lehet figyelembe venni.



A diákhitel-törlesztés új, adómentes juttatás 2018-tól. A hallgatói hitelszerződés alapján fennálló tartozás törlesztéséhez a munkavállaló számára kifizetett juttatás, a munkaviszony fennállásának időtartama alatt a munkavállalót terhelő előírt kötelező diákhitel törlesztő részlet erejéig, de havonta legfeljebb a minimálbér 20 százalékáig (2018-ban 27 600 Ft-ig) terjedő összegig.