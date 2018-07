Ilyen lesz az új 500 forintos, eddig fizethet a régivel!

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2014-ben megkezdett bankjegycsere programja hamarosan lezárul, a bankjegysorozat utolsó elemeként megújul az 500 forintos is - mondta Gerhardt Ferenc, az MNB alelnöke a jegybank keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten.



Az eseményen a monetáris tanács keddi ülésére vonatkozó kérdésre Gerhardt Ferenc elmondta: a tanács nem foglalkozott a forint árfolyamával, a kérdésben továbbra is a monetáris tanács június 19-i közleménye és az akkor publikált inflációs jelentésben foglaltak az irányadóak.



Az alelnök bankjegycseréről elmondta: az új bankjegyek kibocsátása ezúttal is két lépcsőben történik majd, először a kibocsátási rendelet kihirdetésével 2018. július 4-től törvényes fizetőeszközzé válik a megújított 500 forintos bankjegy, majd ezt követően kezdődik meg a készpénzforgalom szereplőinek felkészítése az új 500 forintosok forgalomba kerülésére.

Az új 500 forintos bankjegy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Teátrumában tartott sajtótájékoztatón 2018. július 3-án.

Jelezte: a felkészülési időszak lezárását követően, 2019. február 1-től lehet fizetni majd az új 500 forintos címlettel.



A most használatos 500 forintos bankjegyekkel 2019. október 31-ig lehet majd fizetni, ezt követően az MNB bevonja.



Emlékeztetett: a 2013 júniusában eldöntött megújítási programban minden bankjegyre a legmodernebb biztonsági elemek kerültek, amelyek jelentősen megnehezítették a bankjegyek hamisítását.



Bár az új 500-as júliustól hivatalos fizetőeszköz, forgalomba csak jövő februárba kerül, az átmeneti időszakban a jegybank - hasonlóan a korábbi gyakorlathoz - támogatást nyújt a készpénzt elfogadó automaták üzemeltetőinek az új címlet elfogadására és a kereskedelmi partnereket is tájékoztatja az új bankjegy megkülönböztető jegyeiről, hogy a bankjegyek valódisága könnyen ellenőrizhető legyen.



Pataki Tibor, az MNB Készpénzlogisztikai Igazgatóságának vezetője elmondta: a régi 500-as bankjegyet a bankok és a posta a bevonástól még 3, az MNB pedig 20 évig térítésmentesen cseréli újra.



Jelezte: a forgalomban lévő bankjegyek 83 százalékát már lecserélték. A fennmaradó részt a még forgalomban lévő 10 ezer forintosok, a szintén már lecserélt, de még forgalomban lévő 1000 forintosok és a most cserére szánt 500 forintosok teszik ki. A március óta forgalomba került ezer forintosok 68 százalékát már lecserélték, idén novembertől a régi ezresekkel a kereskedelmi forgalomban már nem lehet fizetni.

Pataki Tibor szerint a régi 10 ezer forintosok bevonását 2019. második negyedévében hajtják végre.



Közölte, a teljes bankjegycsere többletköltsége, a papírpénzek természetes cseréjéhez képest, 4 milliárd forint kiadást jelent a jegybanknak.



Kérdésre elmondta: a visszaéléseket nézve az új bankjegyek beváltak, tavaly 600-700 hamisítványt foglaltak le a hatóságok. Kiemelte: leginkább a régi bankjegyeket hamisítják, ám a hamisítványok döntő része megtévesztésre nem alkalmas, a biztonsági elemek alkalmazása nélküli hamisítványok leginkább színes fénymásolatok voltak.