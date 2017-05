Ilyen fizetésekre számíthatnak az iskolapadból kikerülő fiatalok

Javában tartanak az érettségik és a felsőoktatásban is hamarosan itt a vizsgaidőszak. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy az iskolapadból kikerülve hol érdemes állást keresniük a fiataloknak? A Fizetesek.hu legújabb felmérésében arra volt kíváncsi, hogy a 17-24 éves korosztály milyen fizetésekre számíthat. A kutatásból kiderült, hogy a legjobb helyzetben a Budapesten multinál dolgozó és informatikus diplomával rendelkező pályakezdők vannak.A Workania állásportál által működtetett Fizetesek.hu internetes bérfelmérés eredményei alapján Magyarországon a pályakezdők átlagosan bruttó 220 ezer forintot keresnek, miközben az országos átlagfizetés 270 ezer forint körül mozog. Összehasonlításképpen: a legtöbbet azok a 35-45 évesek keresik, akik 6-10 éves tapasztalattal rendelkeznek a munkahelyükön, ők havonta átlagosan 340 ezer forintra számíthatnak adózás előtt.A 17-24 éves korosztály - vagyis az a csoport, ahová a frissen érettségizett és a friss diplomás pályakezdők kerülnek - fizetése így is évről-évre javul, és az elmúlt időszakkal összehasonlítva idén várják őket a legjobb kilátások. Míg 2011-ben a válság hatására mindössze havi 160 ezer forintra számíthattak, 2012 és 2014 között már 180 ezer forint között mozgott a várható bérük, 2015-ben már elérte a 200 ezret, tavaly pedig túllépte a 210 ezer forintot.Természetesen az sem mindegy, hogy pályakezdőként milyen iskolai végzettséggel rendelkezünk: a szakmunkások havi bruttó 180 ezer forintos bérre számíthatnak, a gimnáziumot és OKJ tanfolyamot végzett pályakezdők bruttó 200 ezerre, a diplomás abszolvensek pedig főiskola esetén átlag 280 ezerrel, egyetemi végzettség mellett pedig havi bruttó 290 ezer forinttal is számolhatnak.Az első munkahely megszerzésénél a fizetés nagyságát nagyban befolyásolja, hogy milyen területen helyezkedtünk el. Az informatikusok iránt köztudottan nagy a kereslet, ennek megfelelően pályakezdőként is ők keresik a legtöbbet: átlagosan bruttó 310 ezer forintot kapnak a munkába lépés után. Őket a minsőgémenedzsment követi átlag 300 ezer forintos fizetéssel, majd a bankügy következik bruttó 270 ezer forinttal. Havi bruttó 250 ezer forint körül keresnek még a HR és munkaerő-fejlesztés, a pénzügy és könyvelés, az elektrotechnika és elektronika, valamint a marketing, reklám és PR területén elhelyezkedő pályakezdők. Érdemes továbbá a gépipar (240 ezer forint), a vegyipar (238 ezer forint) valamint az autóipar (212 ezer forint) területén állást keresni. Tapasztalat nélkül a legkevesebbre az oktatás és képzés (havi bruttó 175 ezer forint), a vendéglátóipar és idegenforgalom (173 ezer forint), valamint az egészségügy és szociális ellátás (170 ezer forint) területén számíthatnak a leendő munkavállalók.Nagy a különbség a főváros és a vidék között is. A budapesti pályakezdők átlagosan bruttó 260 ezer forintot keresnek, őket a Győr-Moson-Sopron (230 ezer forint) megyei valamint a Komárom-Esztergom megyei (217 ezer forint) új munkavállalók követik. A legkevesebbre Békés (175 ezer forint), Somogy (167 ezer forint) és Nógrád (166 ezer forint) megye pályakezdői számíthatnak.

A Fizetesek.hu kutatásából az is kiderült, hogy az iskolapadból kikerülve is megéri multiknál állást keresni. A több mint 1000 főt foglalkoztató nagyvállalatoknál ugyanis bruttó 250 ezer forint az átlagfizetést, miközben a mikrovállalkozásoknál csupán 200 ezer forint alatti bérre számíthatunk.