Ifj. Lomnici: hiányoznak az EU költségvetési javaslatának jogi alapjai

Hiányoznak a jogi alapjai az uniós költségvetésből járó források esetleges megkurtításának - mondta ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.



Hozzátette: a kohéziós alap - amelyet a jelenlegi költségvetési ciklusban az egy főre jutó GDP alapján számolnak ki - átszabásáról már korábban is jelentek meg információk.



Az alkotmányjogász azt a cikket (312) tekinti irányadónak, amelyik rögzíti, hogy az Európai Tanács a költségvetési keretről egyhangúlag határoz. Mindez azt jelenti, hogy egyetlen vétó is meg tud akadályozni bármilyen bizottsági előirányzatot - hívta fel a figyelmet. Jelezte azt is, hogy a Brexit miatt mindenki készül a kohéziós alap valamilyen átalakítására.



Ez a "költségvetési terror" - jelentette ki - új elem az Európai Unióban.



A Financial Times arról írt hétfőn, hogy az Európai Bizottság rendeletben szabályozná az uniós kifizetéseket. A cikk szerint az uniós országok a jövőben minősített többségi szavazással felfüggeszthetnék a közösségi támogatások kifizetését az igazságszolgáltatás függetlenségét veszélyeztető tagállamok, például Magyarország vagy Lengyelország esetében.