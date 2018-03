Holnaptól változik a CSOK: jóval könnyebb lesz lakáshoz jutni

Az egyik legfontosabb változás a már ingatlannal rendelkező családokat érinti. Korábban, meglévő lakás mellé csak abban az esetben lehetett CSOK-ot kérelmezni, ha a juttatást újépítésű lakás vásárlására, építésére használta fel az igénylő. Ez most megváltozik.

Használt ingatlan vásárlásánál már nem kizáró ok, ha valakinek van másik ingatlana, akár 1/1 tulajdonban. A második vagy harmadik ingatlant is meg lehet vásárolni CSOK felhasználásával anélkül, hogy a régit eladnánk. A támogatással vásárolt lakást nem lehet befektetésnek használni, hiszen a vásárlónak életvitelszerűen ott kell élnie, azt viszont nem tiltja a rendelet, hogy a korábbi lakását bérbe adja. Jelenleg nagyon alacsonyak a hitelkamatok és magasak a bérleti díjak, így kitermelheti a lakás kiadása a hitel törlesztő részletét is. Elképzelhető, hogy így a vásárláshoz lakáshitelre is szükség van (akár önerő nélkül), de jelenleg nagyon alacsonyak a hitelkamatok és magasak a bérleti díjak, így kitermelheti a bérlő a havi hiteltörlesztési költséget. Van olyan élethelyzet, amikor ez nagyon jól használható

- mondta Vincze Krisztián, a GDN Ingatlanhálózat HitelCentrumának vezetője.Ugyanis eltörlik azt a rendelkezést, hogy szükség van hat havi magyarországi munkaviszonyra. Elég, ha külföldön folyamatosan dolgozott és vállalja, hogy Magyarországon hat hónapon belül elhelyezkedik.A hivatali sorban állás helyett számos feltételről, így például a fennálló házasságról, a gyermekek megszületéséről, a büntetlen előéletről, a köztartozás-mentességről és arról, hogy az igénylők közös háztartásban élnek is elegendő lesz ezután teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozni.A szabályozás ezentúl azt is megengedi, hogy az adásvételi szerződés megkötése és a CSOK igénylése között az eddigi 120 helyett 180 nap teljen el. Ez használt ingatlanoknál kevésbé mérvadó, de az új építésű ingatlanoknál fontos változás lehet, hiszen korábban többen csúsztak ki emiatt a határidőkből a szakértő tapasztalatai szerint.Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa úgy véli a március 15-én életbe lépő rendeletmódosítás szélesebb körben fogja megmozgatni az embereket és a hatására hosszútávon tovább növekedhet a CSOK felhasználása az ingatlanvásárlásoknál.