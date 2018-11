Hitelminősítés: elemzők szerint indokolatlan Magyarország felminősítésének elmaradása

Változatlan stabil kilátással megerősítette - de nem minősítette fel - Magyarország "Baa3" szintű, befektetési ajánlású államadós-besorolását pénteken a Moody's Investors Service. Ezzel befejeződött Magyarország idei hitelminősítői felülvizsgálat-sorozata.



Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője szerint teljesen indokolatlan, hogy a Moody's nem minősítette fel Magyarország adósbesorolását. Úgy ítélte meg: a felminősítés elmaradása is azt mutatja, hogy a hitelminősítő intézetek akár több fokozattal is le vannak maradva a magyarországi gazdasági folyamatoktól, valamint a piaci árazásoktól.



Kiemelte: a felminősítés elmaradását különösen indokolatlanná teszi, hogy a hazai gazdaság, valamint a bankrendszer helyzete és kilátásai határozottan javultak az utóbbi években. A hitelezés érdemben gyorsult, a vállalati hitelállomány már számottevően bővül, a bankok forrásellátottsága bőséges, mivel a betétállomány messzemenően meghaladja a hitelállományt. A hitel/betét arány 70 százalékra csökkent a tíz évvel ezelőtti 160 százalékról, ebből kifolyólag a hazai bankrendszer nincs rászorulva külső forrásokra, szemben a 10 évvel ezelőtti helyzettel, sőt nettó külföldi finanszírozóvá vált. Úgy vélte: a bankrendszer tőkeellátottsága és profitabilitása kiváló, eszközállománya a rosszhitel állományok meredek leépülésével érdemben javult.



A Takarékbank vezető elemzője rámutatott: a hazai gazdaság kiegyensúlyozottan, fenntartható módon dinamikusan bővül, a magas külső finanszírozási képesség hatására a külső adósság meredeken csökken, sőt, jövőre a hazai gazdaság talán a történelemben először nettó külső hitelezővé válhat. Jelezte: az államadóssági ráta egyelőre csak lassú ütemben csökken, de a következő években az uniós források lehívásával a nominális adósság is csökkenhet, így az adósságráta igen látványosan, a GDP 60 százaléka közelébe csökkenhet. Eközben az államadósság finanszírozásának a szerkezete is érdemben javult, a devizaadósság aránya pedig már 20 százalék alá került.



Suppan Gergely kiemelte: a GDP növekedése messze felülmúlhatja a hitelminősítő várakozásait, mindezek hatására jövőre már elkerülhetetlennek látszik a felminősítés, de már a következő lépés is indokolttá válhat. Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője biztos volt abban, hogy a Moody's legalább az ország adósságának kilátását javítja. Ennek alapja az lehetett, hogy Magyarország pénzügyi sérülékenysége folyamatosan csökken, a fizetési mérleg tartósan többletet mutat, az államháztartási hiány pedig alacsony. Jelezte: a GDP arányos államadósság mérséklődik és azt egyre meghatározóbb mértékben finanszírozza a lakosság és a bankrendszer. A gazdasági növekedés üteme magas, a gazdasági felzárkózás időszakát éljük - ezt a jegybanki és a kormányzati politika egyaránt támogatja, a kedvező folyamatok várhatóan a következő időszakban is fennmaradnak - fűzte hozzá Török Zoltán.