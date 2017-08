Hiába tiltakoznak ellene, továbbra is tesznek állati eredetű zsiradék a brit bankjegyekbe

A tavaly szeptemberben forgalomba hozott új, jórészt műanyag alapú ötfontosról év végén derült ki, hogy nyomokban marhafaggyút tartalmaz, ami felháborodást keltett a vegetáriánus és vegán életmód követői, valamint a marhahús feldolgozásából származó termékeket hagyományosan elvető indiai közösségek körében.



A Bank of England kormányzója, Mark Carney által júliusban bemutatott és néhány héten belül forgalomba kerülő új tízfontos szintén tartalmaz faggyút, lévén, hogy ugyanolyan anyagból készült, mint az ötfontos bankjegy. A jegybank csütörtöki tájékoztatása szerint a 2020-ban forgalomba kerülő húszfontos gyártási menetén sem fognak változtatni.



A Bank of England mindazonáltal közölte, nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, és elismeri a lakosság egyes csoportjainak az állati eredetű zsiradék használatáról tartott konzultáció során, valamint az azt megelőzően megfogalmazott aggodalmait.



A jegybank egy időre fel is függesztette a húszfontos bankó gyártására kiírt pályázatot, hogy mérlegelje a pálma- vagy a kókuszolaj felhasználásának lehetőségeit a faggyú helyett.



Az erről szóló bejelentés viszont a környezetvédő csoportokat háborította fel, amelyek felhívták a figyelmet arra: a pálmaolaj-termelés, ha nem fenntartható körülmények között végzik, az esőerdők eltűnéséhez és ahhoz vezethet, hogy az ott élő emberek otthonuk elhagyására kényszerülnek. A pálmaolaj-termelést tartják az erdőirtás első számú okának a trópusi országokban, például Indonéziában.



A brit jegybank csütörtökön közölte, a pálmaolaj használata kérdéseket vet fel a környezet fenntarthatóságával kapcsolatban, és az intézmény partnerei nem tudták garantálni, hogy olyan pálmaolajat tudnak beszerezni, amely a környezetvédelmi szempontokat leginkább tiszteletben tartó forrásból származik.



A bank szerint emellett egy új típusú gyártásra való átállás tíz év alatt 16,5 millió font többletköltséggel járt volna. Ez ügyben konzultált a pénzügyminisztériummal, a plusz kiadások terhét ugyanis az adófizetőkre kellett volna hárítani. A tárca szerint a váltás nem lenne kifizetődő az adófizetőknek.