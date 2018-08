Heti 4-6 százalékos hozamot ígért az Atlantic GAM S.A., 91 millióra bírságolta meg az MNB

Az MNB ma közzétett határozatában 91 millió forint bírsággal sújtotta az Atlantic GAM S.A. társaságot, mert engedély nélkül visszafizetendő pénzeszközöket gyűjtött.



A társaság visszafizetési kötelezettség és – hetente 4-6 százalékos – hozam vállalása mellett üzletszerűen kínált befektetési lehetőséget többek között magyar ügyfeleknek. A jegybank az ügyben büntetőfeljelentést is tett.



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy az Atlantic Global Asset Management S.A. (Atlantic GAM) végez, illetve végzett-e jegybanki engedély nélküli befektetési vagy pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.



Az MNB már az eljárás megindítása után röviddel ideiglenes intézkedésként azonnali hatállyal megtiltotta, hogy az Atlantic GAM bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen.

A most zárult vizsgálat megállapította, hogy a társaság visszafizetési kötelezettség vállalása mellett üzletszerűen fogadott el a nyilvánosságtól pénzeszközöket.



Tevékenysége – melyet honlapján, közösségi oldalán, s hangzatos előadásokon népszerűsített – abban állt, hogy többek között magyar ügyfeleknek ígért egy éves „lekötési idővel" és 90-500 ezer euróig terjedő befektetési összeg fejében heti (!) 4 – 6 százalékos hozamot. Az eljárás során ugyanakkor nem bizonyosodott be, hogy az ügyfélpénzek befektetése érdekében a társaság ténylegesen bármiféle tőkepiaci kereskedést folytatott volna.



Az Atlantic GAM nem szerepel a jegybanki nyilvántartásokban, így engedélyhez vagy bejelentéshez kötött pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére Magyarországon nem jogosult. A jegybank – eddigi gyakorlatával összhangban – a szolgáltató adatait már korábban megjelentette honlapja Figyelmeztetések menüpontjában, s az ügyben büntetőfeljelentést is tett a nyomozó hatóságnál.



Mivel a társaság rendkívül kiterjedt módon – mintegy 22 országot érintően – folytatta tevékenységét, az MNB több nemzetközi megkeresést küldött, így kifejezetten felhívta több külföldi társhatóság figyelmét az ügyre, továbbá az állampolgáraikra vonatkozó információk megküldésével segítette munkájukat.



Az MNB ma publikált határozatában véglegesen megtiltotta az Atlantic GAM-nek a jegybanki engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenység folytatását, emellett 91 millió forint piacfelügyeleti bírságot is kiszabott vele szemben.



A bírságösszeg meghatározásánál az MNB egyebek mellett kiemelt súllyal értékelte, hogy a társaság a korábbi ideiglenes eltiltó végzés ellenére is folytatta működését, a jogszabályokat súlyosan és ismétlődően szegte meg, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges – befektetők védelmét biztosító – személyi, tárgyi, technikai feltételekkel sem rendelkezett.

Súlyosító körülménynek számított továbbá, hogy tevékenységét széles körben – a spanyol Questra World Global SL társasághoz köthető MLM rendszer segítségével – hirdette, ügyfeleiben a jogszerű működés hamis látszatát keltette, valamint az MNB által előírt adatszolgáltatást nem teljesítette.

Az MNB egyébiránt a Questra MLM rendszer egyik, tanúként meghallgatott tagját a piacfelügyeleti eljárás elhúzása, akadályozása miatt 400 ezer forint eljárási bírsággal sújtotta.



Mint arra a jegybank már többször felhívta a befektetők figyelmét, az online platformot működtető szolgáltatóknál gyakori, hogy az EU-n kívüli, jellemzően off-shore területen jegyzik be őket, ahol a jogszabályi követelmények kevésbé védik a befektetők érdekeit.

Az ilyen, jellemzően a megfelelő engedélyekkel nem rendelkező szolgáltatók nem tartoznak az MNB felügyelete alá, s esetükben a hazai befektető-védelmi garanciarendszer sem érvényesül. Hangsúlyosan ajánlott ezért egy-egy szolgáltatás igénybevétele előtt ellenőrizni, hogy a társaság rendelkezik-e pénzügyi, illetve befektetési tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, s így szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásaiban.



Befektetés előtt mindig érdemes megfontolni a felügyelt pénzügyi intézmények által kínált befektetési és megtakarítási lehetőségeket is. Ennek kapcsán az MNB ügyfélszolgálata, vidéki pénzügyi tanácsadó irodái, illetve honlapja minden szükséges tájékoztatást megad az érdeklődőknek.



A ma közzétett jegybanki határozat semmilyen formában nem érinti a társaságnak a befektetőkkel szemben fennálló, már átvett pénzösszegekkel összefüggő visszafizetési kötelezettségét.