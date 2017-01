Házhozszállítást indít a McDonald's

A floridai teszt olyannyira sikeres volt, hogy a McDonald's kiterjeszti a szolgáltatást egész Amerikára - írja a Marketingweek cikkéből az is kiderül, hogy nem először próbálkozik ilyesmivel a McDonald's: Bejrútban is működött ilyen szolgáltatás közel egy évtizede.A McDonald's nem csupán az egyre növekvő házhozszállítási piacon szeretné felvenni a versenyt a konkurensekkel, hanem ezentúl többet fektetne az új technológiai megoldásokba is, például a mobilapplikációjának fejlesztésébe, amelyet 2015-ben indított. A McDonald's az UberEats céggel együttműködve tesztelte a házhozszállítást Floridában.