Háromszor több pénz jut gyermekétkeztetésre

Rétvári Bence a tankönyvpiacról elmondta,hogy augusztus 1-től megkezdődött mintegy 15 millió tankönyv kiszállítása, amelyet a hónap végig juttatnak el az iskolákhoz. A pedagógusok közel 3 ezer könyvből válogathattak.Idén egymillió 1-9 osztályos diák juthat hozzá ingyenes a tankönyvekhez, beleértve a nyelvkönyveket is. Ez összesen 11 milliárd forint terhet vesz le a családokról. Hangsúlyozta, hogy 2010-hoz képest 40 százalékkal sikerült leszorítani az árakat, az állami tankönyvkiadásnak köszönhetően.Rétvári Bence kiemelte:az állam feladata, hogy a nehezebb körülmények között élők számára is biztosítsa a bölcsődei, óvodai, és iskolai étkeztetést.Ennek időtartalmát is kiterjesztette a kormány, nyáron már nem csak 54, hanem 70 napig, és nem csak nyáron,hanem tavaszi, őszi és a téli szünetben is biztosított az ellátás.A kormánynak kiemelten fontos, hogy mindenki, aki igényli, aki rászorul, jusson étkezéshez a szünetekben, ezért az erre fordított költségvetési forrás a többszörösére emelkedett, a 2010-es érték több mint két és félszeresét fordítják erre a célra, 28 milliárd forint helyett 79 milliárd forintot – mondta az EMMI államtitkára.Ezzel 50 százalékkal növekedett a gyerekek napi ebédjére fordítható összeg, ezzel biztosítva az egészségesebb és bőségesebb ellátást – tette hozzá.A szociális gyermekétkeztetés 2,300 településen érhető el a nyári szünetben – hangzott el az adásban.Korábban Fülöp Attila, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár elmondta, eddig 133 ezer gyermek szülei igényeltek szünidei étkezést, és további jelentkezéseket is tudnak fogadni az önkormányzatok, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek napi egy tál meleg ételt kaphassanak.Rétvári Bence elmondta, a kormány célja az volt, hogy ne fordulhasson elő az a gyakorlat, hogy ha egy önkormányzat pénzt kér szociális gyermekétkeztetésre a kormánytól, akkor azt visszautasítsák forráshiányra hivatkozva, amelyre 2010 előtt volt példa.Amelyik önkormányzat kér a kormánytól támogatást azt kap, idén 2,292-en pályázták és a kormány mindenkinek biztosított forrást, míg a családok helyi önkormányzatnál igényelhetik a támogatást –tette hozzá.Vannak szerencsésebb önkormányzatok, amelyek saját konyhával rendelkeznek. A kormány ezek korszerűsítésére, bővítésére vagy újak építésére is évente több milliárdos forrást biztosít.Egy önkormányzati konyha lehetőséget ad arra, hogy helyi termelőktől, helyben termelt egészségesebb alapanyagokat vásároljanak.