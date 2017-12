Hamis Lego lapult a Tescóban vásárolt akciós dobozokban

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/jozsef.tordai.56/posts/536146473417577

„ezúton is elnézést kérünk az érintett vásárlóktól. A holnapi napon haladéktalanul megkezdjük az eset kivizsgálását. Az érintett vásárlókat természetesen kártalanítjuk. A többi kérdésével kapcsolatban holnapig kérném a türelmét."

Néhány szülő arra panaszkodik, hogy tönkrement a gyerekük karácsonya, miután kiderült, hogy olyan Lego-játékot vettek, amelyekben nem a csomagoláson szereplő játékok, hanem kínai hamisítványok voltak - értesült az Index.hu József a Facebookon posztolta az esetét: december 8-án vásárolta a Camponában található Tescóban a távirányítós Technic-legót, ami alapból 28-30 ezer forintba került volna, de akciósan le volt értékelve a felére.Az Index megkeresésére elmondta, hogy kifejezetten ezért a játékért utazta be az összes boltot, szupermarketet, hogy végül megtalálja azt, amire kisfia leginkább vágyott. Később azonban a fa alatt derült csak ki, hogy a drága játék helyett aldis reklámújság és valószínűleg kínai hamisítvány legókockák voltak csak a csomagolásban."Nem is az érdekel, hogy átvertek, hanem, hogy a kisfiam elsírta magát karácsonykor" - mondta a telefonba a csalódott apuka, majd hozzátette, hogy a poszt óta megkeresték többen is, és végül a kisfiú megkapta ugyanezt a típusú Legót egy jóakarótól.A férfi bejegyzése alatt azóta még ketten jelezték, hogy hasonlóan jártak, egyikük a csepeli, másikuk a váci úti Tescóban vett kicserélt Legót. A közös mindhárom esetben, hogy drága Technic-típusú legókról van szó, és mindhármat egy Tescóban vásárolták.A szülők azt tervezik, hogy holnap együtt bemennek a központi Tescóba panaszt tenni, bár József szerint elég valószínű, hogy a kicserélésért felelősöket nem a nyíregyházi Lego-gyárnál kell keresni, ugyanis a csomagolásban talált reklámújságok budapestiek.A Tesco azt reagálta a hírre, hogyA LEGO Magyarország azt közölte az Indexszel, hogy azonnali kivizsgálást kezdeményeztek az ügyben. "A LEGO gyáraiból csak a szigorú biztonsági előírásoknak megfelelő, kifogástalan termékek kerülhetnek kereskedelmi forgalomba. A LEGO Csoport mindent megtesz annak érdekében, hogy vásárlói a megszokott magas minőségű LEGO termékeket kapják" - írták.