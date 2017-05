Ha ebbe a csoportba tartozik, önnek is extrém alacsony nyugdíja lehet

Jelenleg egymillióan dolgoznak minimálbérre bejelentve, amely után 30-50 ezer forint nyugdíjra számíthatnak. Ebből kellene megélniük legalább 15-20 évig - ismertette közleményében az Aegon Magyarország - olvasható a Napi.hu cikkében.Nem árt tisztában lenni azzal, hogy a nyugdíj előtt állóknak jelenleg három lehetőségük van - jelentette ki Farkas András nyugdíjszakértő, az Aegon Prémium Ügyfélklub legutóbbi rendezvényén. Az "A terv" az állami nyugdíj, ami a nyugdíjkorhatár folyamatos emelése révén csak egyre idősebb korban jár. A "B terv" az lehet, hogy majd a gyermekeink eltartanak bennünket. A "C terv" pedig az, hogy előrelátó módon cselekszünk és aktív éveink alatt hathatós állami segítséggel (évente 280 ezer forintos adójóváírás) előre pénzt teszünk félre magunknak.Szerinte kár abban reménykedni, hogy a nyugdíjasok állami ellátást kapnak, hiszen a nyugdíjvilágot a demográfiai cunami elsöpri a következő évtizedekben. Számokkal támasztja alá véleményét: 2016-ban a magyar népesség 18,28 százaléka volt nyugdíjas. 2041-re viszont már 28 százalék, 2060-ra 33 százalék lesz az időskorúak aránya. Az ő ellátásukra nem kevés pénzre van szükség, hiszen az egészségügyi kiadások kétharmadát most is a 65 év felettiekre fordítja az ország.A terheket az aktívan dolgozók viselik. Belőlük viszont pár évtized múlva nem lesz elegendő. A népesség ugyanis 2041-re a jelenlegi 9,8 millióról 8,5 millió főre fogyatkozik. Ráadásul akkorra mennek nyugdíjba azok a vállalkozók, akik ma a minimálbér után adóznak. Ők 30-50 ezer forint nyugdíjra számíthatnak havonta. Elvileg. Merthogy nagyjából egymillió járulékfizető magyar már most is hiányzik a rendszerből. Így aztán 2030-ra Farkas András szerint már csak 9 havi nyugdíjnak megfelelő összeget termelnek meg az aktívan dolgozók.Ha csökken a járulékfizetők száma és a járulék mértéke, ellenben nő a nyugdíjasok száma, akkor az óhatatlanul a nyugdíj csökkenésével fog járni. A nettó helyettesítési ráta (az első nyugdíj összegének és az utolsó nettó fizetésnek az arányát jelző szám) jelenleg 66 százalékos. Azaz, ha valakinek az utolsó fizetése nettó 100 ezer forint volt, akkor az első nyugdíja 66 ezer forintos lesz. Ez a mutató 2041-re 30 százalékra zuhan.