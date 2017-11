Gyümölcsben közepes, zöldségben jó év volt 2017

A FruitVeb és a TÉSZ-ÉSZ zöldség- és gyümölcstermesztők évzáró szakmai konferenciáján Ledó Ferenc kiemelte: március végéig úgy tűnt, hogy a gyümölcstermesztés rekordközeli évet zárhat, de az áprilisi fagyok 25-30 százalékos kiesést okoztak, elsősorban a meggy- és almatermést sújtva. Őszi- és kajszibarackból ezzel szemben az elmúlt évekhez képest több termett. A gyümölcstermesztők nagyjából 850-900 ezer tonna gyümölcsöt szedtek le az idén, ebből a legnagyobb - 520-530 ezer tonna - az alma mennyisége volt.



Megjegyezte: az ipari meggy és alma ára lényegesen magasabb volt az idén, mint más években, és az étkezési alma ára is 15-20 százalékos emelkedést mutat. Ennek oka, hogy a fagyhullám súlyos károkat okozott Lengyelországban, Németországban és Ausztriában, valamint az észak-olaszországi területeken.



Az elnök beszélt arról is, hogy a zöldségtermesztés mindkét ágazata - egy-két növénykultúra kivételével - jobban teljesített, mint az elmúlt évben. Ez azzal magyarázható, hogy az öntözésnek köszönhetően az aszálykárok kevésbé sújtották a zöldségágazatot, és a klíma is kedvező volt. Nagyon jó minőségben sikerült betakarítani főleg a hagymaféléket és a gyökérzöldséget, így hosszabb ideig lesz a következő télen és tavasszal tárolt magyar zöldség.



Ledó Ferenc elmondta: a szabadföldi növények közül nagyon jó évet zárt a csemegekukorica, de a káposztaféléknek nem volt jó évük. A karfiol és a brokkoli nehezen viseli a klímaváltozást, így egyre nehezebb a nyári időszakban megfelelő minőségűt termelni, ráadásul egy-két kártevővel szemben szinte lehetetlen megvédeni a növényeket.



Szólt arról, hogy az idén nagyon korán jelent meg a magyar dinnye, de hiába volt jó a minőség és a hozam, hiába alakult kedvezően a fogyasztás is júliusban, az exportot ebben az időszakban a "spanyolok uralták". A Magyarországon maradt dinnye ára így jelentősen lecsökkent.



A hajtatott zöldségek esetében a megtermett mennyiség megfelelő volt, a hozamok 5-6 százalékos növekedést mutatnak, de a minőség valamennyivel elmaradt a tavalyitól.



A paprikafélék közül a TV és a hegyes jó évet zárt, a kápia - a dinnyéhez hasonló okok miatt - viszont rosszabbat, korai termésekor az exportpiacot még a jordán, a marokkói és a török paprika uralta.



Az elnök szerint a paradicsomtermelőket érte talán a legnagyobb veszteség. Hiába nőtt a hozamuk 5-6 százalékkal, ennek ellenére az árak 10-15 százalékkal alacsonyabbak maradtak. A számos beruházásnak is köszönhetően bizonyos időszakokban a belföldi piac már nem tudja felvenni a teljes paradicsom mennyiséget, viszont az exportpiacok még nem alakultak ki. Így ezek kiépítése a következő év feladata lesz - tette hozzá Ledó Ferenc.



Polai László, a Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Tervező Osztályának vezetője a szakmai konferencián elmondta: még az idén megjelenhet egy pályázat, amely kifejezetten az energiahatékony és a megújuló energiát hasznosító technológiák elterjesztését támogatja. A mezőgazdasági és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása címet viselő felhívás keretösszege mintegy 35 milliárd forint, amiből a kertészek és állattenyésztők 30 milliárd forintra pályázhatnak. A maximális támogatási összeg a tervek szerint 500 millió - 1 milliárd forint lesz - ismertette.