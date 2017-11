Gyarapodnak az életbiztosítások

Egyre fontosabb az embereknek az öngondoskodás, ez látszik a biztosítók mérlegéből. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint a harmadik negyedév végén már 2747,4 milliárd forint volt a biztosítók mérlegfőösszege, 72 milliárd forinttal több, mint az év végén, és ez újabb történelmi csúcsnak is számít.



Az életbiztosítási tartalékok gyorsan híznak, ami annak is köszönhető, hogy az életbiztosítások, azon belül pedig a nyugdíjbiztosítások népszerűsége töretlen. Szeptember végén az összes életbiztosítási tartalék összege megközelítette az 1900 milliárd forintot. Ennek döntő része - csaknem 1240 milliárd forint - unit linked (befektetési egységhez kötött) életbiztosításban volt, de a hagyományos biztosítások volumene is gyarapodott, és megközelítette a 657 milliárd forintot.



A hagyományos életbiztosításokban lévő megtakarítások mennyisége hosszú időn át csökkent, a fordulatot az adókedvezménnyel támogatott nyugdíjbiztosítások megjelenése hozta el, 2014 óta ha lassan is, de hízásnak indult az állomány. Míg azonban a unit linked biztosításokban elhelyezett megtakarítások mennyisége folyamatosan újabb csúcsokat dönt, a hagyományos életbiztosításoknál még nincs veszélyben a tíz évvel ezelőtti historikus rekord.