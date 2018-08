Gyakoribbak a viharkárok Magyarországon

A videós kárrendezés az eddig összegyűlt tapasztalatok alapján mind jégverés- mind beázásos károk esetén kiválóan alkalmazható, de az üvegtörés és a vezetékes vízkárok esetében is használni tervezzük

Hosszú távon trendszerűen növekszik a viharos napok száma Magyarországon, ezzel párhuzamosan fokozatosan nő a viharkárok gyakorisága is. Az UNION júliusban lefolytatott országos felmérésében a megkérdezettek 26 százalékával történt már viharkár az elmúlt öt év során. Ezek 20 százalékában a kárérték meghaladta a 100 ezer forintot – ebben az esetben a biztosítók általában helyszíni szemlét írnak elő, ám egyre több biztosító ügyfele élhet ilyenkor a videós kárrendezés lehetőségével is, ami jelentősen gyorsítja a kárrendezés folyamatát.Az UNION felméréséből kiderült, hogya válaszadók 57 százaléka tart ettől a kárfajtától. Eközben. A nyílászárón át történő beázáshoz (27%), illetve a farádőléshez (20%) már kisebb mértékű félelem kapcsolódik.A villámoktól való félelem nem véletlen: az elmúlt években jelentősen megnőtt a villámcsapások okozta károk száma: piaci adatok alapján, és ezek több mint 40 százalékát okozta ez a természeti jelenség. Ezek. Ezek gyakorisága azért is igen magas, mert még ma is kevesen védekeznek a túlfeszültség ellen. Túlfeszültségvédős elosztót a lakosság 20-25 százaléka használ. Ezek döntő többsége is legfeljebb a számítógépeket és a szórakoztató elektronikai eszközöket védi, az egyéb háztartási eszközök vagy éppen a klímaberendezés csak elvétve kap ilyen védelmet.A viharok szerencsére többnyire nem okoznak kiemelkedő értékű károkat: a felmérésre érkező válaszok alapján is az látszik, hogy. Ilyenkor jobbára telefonos bejelentés alapján, helyszíni szemle nélkül is rendezi a kárt a biztosító., ami akár hetekkel is hosszabbá tette a kárrendezési folyamatot. Néhány biztosítónál azonban elérhető már a videós kárrendezés, amelyet idén ősztől az UNION Biztosító is alkalmaz majd. Az eljárásnak számos előnye van. A folyamat gyakorlatilag egy egyszerű videóhívás, melynek nyomán a szemlefeldolgozás jelentősen felgyorsul, lehetővé téve, hogy akár tömeges károk esetén is néhány napon belül megérkezzen a kártérítés a károsulthoz.– mondta el Őri István Balázs, az UNION Biztosító kárrendezési igazgatója. "Várakozásaink szerint ezzel az új eljárással hosszabb távon a lakáskároknak akár 20-30 százalékát is tudjuk majd rendezni."A videós kárrendezés jól illeszkedik a középkorú és az annál fiatalabb korosztályok szemléletéhez, amit az is mutat, hogy az előzetes felmérés szerint az ügyfelek 65 százaléka nyitott a XXI. századi technológia ily módon történő felhasználására egy-egy kárrendezési folyamatban.