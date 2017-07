Green Holidays - Hazaérkezett az első gép Törökországból - fotók

Mintegy 200 ember hazajött kedden Antalyából, a többi szerdán érkezik

A fizetésképtelen cég mögött kezesként álló Uniqa korábban még úgy nyilatkozott, hogy az utasoknak célszerű a kényszerű költségeket megelőlegezni, majd utólag benyújtani a számlát. Ám ezután változtatott álláspontján, mivel belátta – mondta a Kisalföldnek a társaság illetékese – hogy az utasok egy jó részének erre már nincs pénze.Ezért szerződtek egy külföldi partnerrel, az előleget átutalták számára, s ő gondoskodott a szállásról a keddi és szerda hazautazásig, s ez az előlegként átutalt pénz fedezi a repülőtéri transzfert is.A kármentésnek ez a része durván félmillió eurót tesz ki, utána beszélhetünk például az utazásért befizetett százezrekről. Vereczki Andrást, az Uniqa biztosító lakossági és kárrendezési területért felelős vezetőjét elsősorban tehát arról kérdeztük, hogy várhatóan mikorra számíthatnak pénzre az utasok?– Azt szeretnénk, ha július végéig beérkeznének a kárigények. Összesítjük őket és én azt a célt tűztem ki magam és a kollégáim számára, hogy augusztus első hetében ezeket az összeget átutaljuk, hogy legalább valamilyen alternatív nyaralási lehetősége maradjon a szerencsétlenül járt utasoknak – mondta Vereczki András. Azt is tudakoltuk tőle, valóban előfordulhat-e – a tegnap olvasott hírek alapján –, hogy a biztosítónál lévő félmilliárd forintos fedezet nem lesz elegendő. – Én optimista vagyok, és nagyon remélem, hogy elég lesz.Látnunk kell a kárigényeket, és sok összetevővel kell számolni. A vasárnapi bejelentés idején körülbelül ezer utas tartózkodott kint, de közülük mintegy kétszázan hétfőn különösebb problémák nélkül hazatérhettek. Ám a szerdai turnusnál már vegyes a kép, hiszen az utazás egy része gond nélkül telt, egy része kényelmetlenségekkel járt, a legrosszabbul pedig azok jártak, akik szombaton vagy vasárnap utaztak Törökországba. Mindezen felül kárigényt nyújthat be az, aki befizette az összeget – vagy annak előlegét – de nem utazott el. Mindent egybevetve – derül ki Vereczki András szavaiból – ha a júliusban benyújtott kárigények mégis meghaladják az 500 millió forintot, a kezesség limitje akkor is annyi marad, és nem lesz más mód, mint a különbözet alapján arányosítani az összegeket. Tehát ha például 600 milliósra rúg az összes kár, akkor a 100 milliós különbözet alapján mindenkinek az igény 83 százalékát utalják, akkor is, ha 300 ezret fizetett be, és akkor is, ha 800 ezret – magyarázta a biztosító illetékese.Vasárnap este óta azon dolgoznak az UNIQA Biztosító munkatársai közösen az államigazgatásban és a diplomáciában dolgozó kollégákkal, hogy a Törökországban rekedt Green Holidays Kft. utasai számára mielőbb megnyugtató megoldást kínáljanak a károk rendezésére és a hazajutásra., ahol már a csomagátvételnél fogadták őket a biztosító munkatársai és helyben nyújtottak tájékoztatást a károsultak részére a kárbejelentés módjáról, ezáltal is segítve az utasokat és gyorsítva a folyamatot., így mindig a legfrissebb információkkal látják el a bajbajutottakat.

Az UNIQA Biztosító kollégái a további utasok hazajuttatásán is nagy erőkkel dolgoznak, szoros együttműködésben a magyar nagykövetséggel és a helyi partnerirodákkal. Emellett- Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a kialakult helyzetet a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megoldjuk. Nem könnyű feladat a nyári szezon közepén üres repülőgépet találni, de mostanra biztosan mondhatjuk, hogy sikerül megoldani a bajbajutottak egy részének hazautaztatását. Elképesztő összefogásnak lehetünk tanúi: az államigazgatásból, diplomáciából és a verseny szférából érkező emberek időt, energiát nem sajnálva dolgoznak azon, hogy segíthessék a Törökországban rekedt honfitársainkat - mondta Kurtisz Krisztián, az UNIQA Biztosító vezérigazgatója, aki külön köszönetet mondott kollégáinak, akik vasárnap óta éjt nappallá téve dolgoznak azon, hogy előbb szállást, majd repülőgépet találjanak az embereknek.



A biztosító a Törökországban rekedt utasok hazajuttatásával és kártalanításával párhuzamosan kiemelten kezeli azon ügyfelek kárrendezését is, akiknek már befizetett utazásuk van a Green Holidays Kft.-nél. A kártalanítás pontos menetéről és további információkról az UNIQA Biztosító honlapján tájékozódhatnak az érintettek.:Azonnali segítségnyújtás az alábbi, ingyenesen hívható telefonszámon:+36 80 2999 99Azon károsult ügyfelek, akik nem kezdték meg utazásukat, kárigényüket a 4839597 kötvényszám feltüntetésével az info@uniqa.hu címen jelezhetik.A kárbejelentéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:- a befizetési bizonylatokat- az utazási szerződést- bankszámlaszám, ahova a kártérítési összeg utalható- a kitöltött kárbejelentőtFontos, hogy az e-mail tárgyának a "Green Holidays"-t kell megadni.Az utazási irodák, esetlegvagyjavasolja a Green Holidays csődjével összefüggésben a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ), amelyegy utazási iroda fizetésképtelensége esetén.A FEOSZ keddi, MTI-nek küldött közleménye kiemeli:Ez minden utazási iroda érdeke is - hangsúlyozták.Emlékeztettek, hogy az Uniqa Biztosítónál 500 millió forintos vagyoni biztosítéka van a Green Holidays Kft.-nek, de úgy vélték, hogy az összeg nem lesz elég az utasok teljes körű kártalanítására.Kitértek arra, hogyMinden más kárigénnyel az utazásszervező felé léphetnek fel az utasok, illetve a megkötött utasbiztosítások feltételeit kell átnézni, azok mire terjednek ki."Tehát nem fedi a valóságot, hogy az utazásszervező moshatná kezeit, és minden igényt elutasít a biztosítóra mutogatva- olvasható a közleményben.Kedden délután a Turkish Airlines járatával 194 utas érkezik haza Magyarországra a vasárnap csődöt jelentett Green Holidays Kft. törökországi Antalyában rekedt utasai közül, szerdán pedig három további charterjárattal mindenki hazatérhet - közölte Vereczki András, az Uniqa Biztosító Zrt. lakossági és kárrendezési területért felelős vezetője az MTI érdeklődésére kedden.Emlékeztetett,, miután az ehhez szükséges határozatot a kormányhivatal kiadta. Kollégáikkal együtt folyamatosan azon dolgoztak és dolgoznak, hogy a kialakult problémát a lehető leggyorsabban és rugalmasan, minél előbb hatékonyan kezelni tudják - hangsúlyozta.A biztosítási szerződés feltételei alapján, amelyek a biztosított, és a tevékenységét felfüggesztő Green Holidays irodát terhelik. Ezzel párhuzamosan kiemelten kezelik azon ügyfelek helyzetét is, akiknek már befizetett utazásuk van a Green Holidays Kft.-nél - mondta.Az utazóknak gyanítaniuk kellett volna, hogy 80-100 ezer forintból, teljes ellátással, repülővel, négy-ötcsillagos szállodában, illetékekkel együtt nem lehet egy törökországi utazást megvalósítani - mondta Horváth Péter, a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) utasbiztosítási tagozatának elnöke az M1 aktuális csatornán kedden., de azt közvetlenül az utazás előtt, és nem hónapokkal korábban kínálják - hangsúlyozta.Megismételte, hogy a fizetésképtelenné vált utazási iroda, egyelőreHangsúlyozta,Az Antalyában lévő utasokat két-három napon belül hazatérhetnek - jelezte.Kitért arra,, amely azonban a működés megszüntetése helyett a tevékenységi kör bővítésével átalakította a Green Holidays irodát. A Green Holidays Kft. vasárnap kora este jelentett fizetésképtelenséget. A társaság szervezésében délelőtt még elindult egy magyar csoport Budapestről charterjárattal a törökországi Antalyába, de lefoglalt szálláshelyükre már nem jutottak el. A Green Holidays honlapján vasárnap este azt közölte, hogy, a szükséges intézkedéseket a társaság helyett a biztosító teszi meg. Az utasok igényeiket közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesíthetik.