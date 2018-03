Francia szakmai befektető szerzett többséget a szegedi székhelyű Solvo Biotechnológiai Zrt.-ben

Az 1999-ben alapított, szegedi székhelyű Solvo Biotechnológiai Zrt. gyógyszeripari, biotechnológiai és diagnosztikai kutatás-fejlesztéseket végez. A társaság a világon elsőként kezdett membrán transzporter fehérjékhez kapcsolódó gyógyszerkölcsönhatásokkal foglalkozni, ezen a területen globális piacvezetőnek számít. A Solvo Zrt. több mint egy tucat szabadalom tulajdonosa, partnerei között vannak a világ legnagyobb gyógyszergyárai és biotechnológiai cégei.



A most végrehajtott tranzakció egyik célja az, hogy belépjenek a gyógyszer metabolizmus piacára, és ezzel biztosítsák a lehetőséget a további növekedéshez - közölték. Duda Ernő, a Solvo Biotechnológiai Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint ehhez szükséges a Citoxlab szakmai háttere. A tranzakció pontos összege üzleti titok, de több tízmillió dolláros nagyságrendű, amely az utóbbi évek legnagyobb iparági tranzakciója Közép-Kelet-Európában - közölte a vállalat az MTI érdeklődésére. A kisebbségi hányad továbbra is a menedzsment kezében marad, a vállalat vezetésében sem történik változás - jelezték. A Citoxlab egyike a világ öt legnagyobb gyógyszeripari szolgáltató cégének, globális vezető a toxikológiai kutatások területén, Franciaország, az USA és Kanada mellett Magyarországon, Veszprémben is üzemeltet telephelyet.



A Solvo Zrt. az MTI érdeklődésére tájékoztatott arról, hogy a cég 2017-re várható árbevétele mintegy 2,4 milliárd forint, konszolidált adózott nyeresége mintegy 400 millió forint, konszolidált kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti nyeresége (EBITDA) pedig mintegy 600 millió forint. A vállalat 100 embert foglalkoztat. A Solvo több mint 40 országba exportál mintegy 600 ügyfélnek, laborjai Szegeden és Budapesten vannak. Árbevételének fele az Egyesült Államok piacán keletkezik, ahol 2013 óta van leányvállalata. A közlemény kitér arra is, hogy a Solvo Zrt. munkatársainak több mint 10 százaléka külföldi, vannak közöttük japán, amerikai, angol és holland szakemberek is.



A társaság által jegyzett szakmai publikációk száma kétszer annyi, mint összes közvetlen versenytársuké együtt. Az elmúlt években számtalan külföldön dolgozó magyar szakember tért haza azért, hogy a Solvo Zrt. szakmai műhelyében dolgozhasson - jegyezték meg. A Solvo Zrt.-t a Deloitte nemzetközi könyvvizsgáló cég két egymást követő évben is a leggyorsabban fejlődő közép- és kelet-európai technológiai kkv-k közé sorolta, 2005-ben elnyerték a Magyar Innovációs Nagydíjat, 2006-ban pedig az Év Vállalata díjat. A vállalat több mint 50 magyar és külföldi egyetemmel áll együttműködésben