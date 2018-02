Fontos dátum közeledik az egyéni vállalkozóknak

Az egyéni vállalkozóknak február 26-ig kell benyújtaniuk 2017-ről szóló szja-bevallásukat és befizetniük az adót. Ez az evások és katások határideje is - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdai közleményében.



Kiemelték: idéntől már az egyéni vállalkozók is használhatják a NAV webes kitöltő programját. Az egyéni vállalkozóknak a 2017-es jövedelemről a 17SZJA jelű bevallásban kell elszámolniuk.



Azokra nem vonatkozik a február 26-i határidő, akik 2017-ben megszüntették vagy az év egy részében - de még december 31-én is - bejelentetten szüneteltették egyéni vállalkozásukat. Nekik május 22-ig kell bevallásukat benyújtaniuk, viszont mindenképpen ki kell tölteniük a bevallás egyéni vállalkozói részét is. Azoknak pedig, akik az elmúlt év egészében, bejelentetten szüneteltették tevékenységüket és nem volt adóköteles jövedelmük, nem kell bevallást benyújtaniuk.



Ha valaki katás adózóként 2017-ben átlépte az évi 12 millió forintos bevételi határt, akkor a többlet után a 17KATA bevallás benyújtásával egyidejűleg 40 százalékos adót kell fizetnie. Ha a katás egyéni vállalkozó ugyanattól a gazdasági partnerétől 1 millió forintnál nagyobb összegű bevételt szerzett tavaly, akkor ezt jeleznie kell a 17KATA nyomtatványon.



A tájékoztatás szerint a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezetteknek átutalással kell befizetniük az adót. A NAV webes szja-kitöltő programját használó egyéni vállalkozók a fizetést megtehetik a kitöltő felületen. A többi adózó az átutalás mellett a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával és csekken is fizethet.