Fónagy: 4000 milliárd jut 2022-ig infrastruktúrafejlesztésre

A politikus a Mobil Járműipari és Logisztikai Szakkiállítás és Konferencia második napján tartott előadásában elmondta, hogy a kormány 2500 milliárd forintot szán a közúthálózat, mintegy 1500 milliárd forintot pedig a vasúti hálózat korszerűsítésére, bővítésére.



Hangsúlyozta: a fejlesztésekre szánt összeg jelentős része magyar forrásból származik, a magyar gazdaság ugyanis ma már képes ennek az előteremtésére.



Kifejtette: a mintegy 130 ezer kilométernyi magyarországi úthálózatból - amelyből 30 ezer állami, 100 ezer önkormányzati fenntartású - kevesebb mint 2000 kilométer a gyorsforgalmi út, amelyek hossza a következő években látványosan növekszik majd. A 2500 milliárd forint "óriási pénz, de a feladatok is nagyok", főként a három-, négy- és ötszámjegyű utak állapota miatt lehetőség szerint még növelni is kellene ezt az összeget.



Elmondta, a források felhasználásával valamennyi megyei jogú várost bekötik a gyorsforgalmi utak hálózatába, minden autópálya eléri majd a határt, továbbá magas szintű útcsatlakozásokat létesítenek a kiemelt gazdasági térségek felé. Összesen mintegy 900 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út épül 2022-ig.



A vasútfejlesztésről közölte, közel 900 kilométer vasútvonalat korszerűsítenek, illetve 45 ezer férőhelyet biztosító vasúti kocsit állítanak forgalomba. Hozzátette, hogy a közel 7400 kilométernyi vasúti pályából mintegy 3000 kilométer a fővonal, de a mellékvonalakon is szükség van a hálózat fenntartására, korszerűsítésére, ami a magyar vidék lakóit és gazdaságát szolgálja.



A politikus beszámolt arról is, hogy a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő R76-os gyorsforgalmi út a főúttól eltérő, önálló nyomvonalon épül meg Pacsa, a sármelléki repülőtér és Fenékpuszta irányába, várhatóan 2022-re. A 42 kilométernyi új nyomvonal és a 76-os főúttal közös mintegy 5 kilométeres szakasz kivitelezési közbeszerzését hamarosan kiírják, a négysávosítás Zalaegerszegnél 2018 elejére elkészül.



Elmondta, Zala megyében 210 milliárd forintot fordítanak a következő négy évben közlekedési beruházásokra. Várhatóan 2019-ig lezárul az M9-es út Vasvár és Zalaegerszeg közötti szakaszának előkészítése, 2018 végéig teljes hosszában elkészül az M70-es autóút négysávosítása, továbbá mintegy 60 kilométernyi út felújítása szerepel a megyét érintő útfejlesztési tervek között. Zalaszentivántól Nagykanizsáig folytatódik a vasútvonal villamosítása, amelynek révén a GYESEV hálózatának 90 százaléka villamosított lesz. Ez is indokolttá teszi 10 új motorvonat beszerzését - tette hozzá.



Közölte, a Zalaegerszegen a koperi kikötő és az onnan ide vezető vasúti korridor, valamint a sármelléki repülőtér közelségére alapozva tervezett konténerterminál és logisztikai központról a kormány várhatóan néhány hónapon belül döntést hoz.



Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz-KDNP) emlékeztetett arra, hogy a Modern városok program Zalaegerszegen a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, a város hálózatos bekötésére, a helyi gazdaság fejlesztésére és a munkahelyteremtésre koncentrál. A 40 milliárd forintos beruházással épülő járműipari tesztpályával, az R76-os ősztől induló, 170 milliárd forintos építésével, valamint a csütörtökön bejelentett smart city programmal - benne az ötödik generációs mobilhálózat tesztkörnyezetének itteni kialakításával - "felhelyezi Zalaegerszeget Európa gazdasági és kereskedelmi térképére" - fogalmazott a polgármester.



Vigh László országgyűlési képviselő (Fidesz), a zalaegerszegi járműipari tesztpálya miniszteri biztosa elmondta, a jövő kedden elindul a konkrét munka a tesztpálya mintegy 25 hektáros területén. Az első ütem várhatóan a jövő év tavaszára, nyarára el is készül - tette hozzá.



A Zalaegerszegen zajló kétnapos járműipari és logisztikai szakkiállítás és konferencia első napján a járműipar és az infokommunikáció állt a középpontban, a második napon a logisztikával és a közlekedésfejlesztéssel foglalkoznak a részt vevők.