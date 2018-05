Fokozatosan nő a befektetési alapok vagyona

A Bamosz elemzésében kiemeli, hogy a pénzpiaci alapokon belül a hazai likviditási alapokba 19 milliárd forint friss tőke érkezett, és továbbra is kiemelkedő az ingatlanalapok tőkevonzó képessége. A kötvény-, az abszolút hozamú és a tőkevédett alapoknál jelentősebb visszaváltások voltak, a többi kategóriánál tőkebeáramlás volt tapasztalható.



A pénzpiaci alapokba összességében 15,9 milliárd forint tőkét vittek a befektetők, ami a szerény hozamokkal együtt 2,7 százalékos növekedést eredményezett. A kategórián belül a hazai likviditási alapokba 19 milliárd, a hazai pénzpiaci alapokba 1 milliárd forint tőke érkezett, míg a többi alkategória esetében a szokásos visszaváltások zajlottak.



A kötvényalapokból több mint 13 milliárd forint tőkét vontak ki a befektetők, elsősorban a rövid futamidejű kötvényalapokból, amelyekből 12,2 milliárdnyi tőke távozott. A hosszú futamidejű kötvényeknél minimális, 0,8 milliárd forintos értékesítési többlet volt áprilisban. A kötvényalapok vagyona így 1,3 százalékkal csökkent áprilisban.



A vegyes alapokba közel 12,9 milliárd forintnyi tőke érkezett áprilisban. A hozamok ezúttal hozzá is tettek a növekedéshez, így a kategória vagyona 5,3 százalékkal gyarapodott.



A részvényalapokba 4,2 milliárd forint tőkét fektettek be, ráadásul a hozamok kedvezően alakultak, így vagyonuk 2,5 százalékkal nőtt.



A tőkevédett alapokból 7,1 milliárd forint távozott, ami gyakorlatilag három megszűnt tőkevédett alap számlájára írható, a vagyonvesztés mértéke 2 százalék. A kategória esetében évek óta tartó trendről van szó, az egykor 500 milliárdos vagyon mára 165 milliárd forint alá esett - mutat rá elemzésében a Bamosz.



Az abszolút hozamú alapokból áprilisban közel 9 milliárdnyi tőkét vontak ki a befektetők a hozamok viszont kedvezően alakultak, így a vagyon 0,3 százalékkal nőtt.



A származtatott alapok esetében áprilisban az értékesítések 4,7 milliárd forinttal haladták meg visszaváltásokat. A hozamok is jól alakultak, így a vagyon 2,6 százalékkal gyarapodott.



Az ingatlanalapokba 20,5 milliárd forint friss tőke érkezett, amely továbbra is kimagasló összeg. A hozamok is pozitívak voltak, így összességében 2 százalékkal nőtt a kategória vagyona.



Az árupiaci alapoknál nem volt tőkemozgás, viszont a hozamok kedvezően alakultak, így a kategória vagyona 5,3 százalékkal emelkedett.



Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban kisebb tőkebeáramlás volt tapasztalható, továbbá a hozamok is pozitívan alakultak, aminek köszönhetően vagyonuk 2,3 százalékkal nőtt.



Az alap- és vagyonkezelő szakmát képviselő Bamosz 25 tagja több mint 9400 milliárd forint értékű vagyont kezel, ezen belül mintegy 6200 milliárd forintot befektetési alapokban.