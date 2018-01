FM: több mint 5 millió euróra nőtt a magyar méhészetek éves támogatási kerete

Az FM közleménye szerint Nagy István kiemelte, hogy a méhcsaládsűrűséget tekintve Magyarország első Európában, a magyar méz pedig kiváló, minőségének fenntartását a Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretében végzett vizsgálatok is segítik. A minőség-ellenőrzés folyamatos, az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság monitoring- és szúrópróbaszerű vizsgálatokat is végez - tette hozzá.



Ismertette, hogy a magyar méz 73 százalékát nagybani felvásárlóknak és kereskedőknek, 25 százalékát közvetlenül a fogyasztóknak értékesítik, további 1-1 százaléka pedig kiskereskedőkhöz és üzletekhez, valamint ipari felhasználókhoz kerül.



A közlemény kiemelte, hogy az FM és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) stratégiai partnerségi megállapodása kiterjed többek között a méheket nem veszélyeztető növényvédelem biztosítására is.



A méhészet jelentősége milliárdokban mérhető, jelentősége emellett az ökológiai egyensúly fenntartásában és a biológiai sokféleség megőrzésében is vitathatatlan, hiszen a száz leggyakoribb haszonnövény 70 százalékát rovarok porozzák be - olvasható a közleményben.