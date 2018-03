Figyelem! Hétfő éjfélig még kérhető az adóbevallás postázása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) március 19-én megkezdi adóbevallási tervezetek postázását, amelyet még hétfő éjfélig lehet kérni sms-ben, a NAV honlapján vagy telefonon - mondta el a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára az MTI-nek.



Tállai András hozzátette: a NAV saját fejlesztésű e-szja felülete a látogatottsági adatok alapján a bevallási időszak egyik legnépszerűbb hazai honlapja lehet, eddig ugyanis már több mint 1 millióan keresték fel.



A bevallását több mint 3,2 millió - ügyfélkapuval rendelkező - magánszemély a mobiltelefonján, a tabletjén vagy a számítógépén is megtekintheti, és ha szükséges szerkesztheti is a bevallási tervezetét.



Akinek nincs ügyfélkapuja, az még hétfő éjfélig kérheti a tervezete postázását - emelte ki az államtitkár. Március 13-ig már 532 ezer ilyen "felkérés" érkezett a hivatalhoz. Továbbra is az sms vezeti a népszerűségi listát, a kérelmek mintegy 70 százaléka így érkezett.



Tállai András szerint az adózók partnerek abban, hogy néhány éven belül teljesen papírmentes hivatallá váljék a NAV. Ezt igazolja a postázási kérelmek statisztikája is: míg tavaly a bevallás-kiküldési kérelmüket papír alapon mintegy 100 ezren adták fel postán, addig idén csak 34 ezren választották a hagyományos levelezési módszert - mondta az államtitkár, hozzátéve hogy az e-NAV mielőbbi elérését az is segíti, hogy naponta több százan nyitnak ügyfélkaput.