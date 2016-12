Félresikerült a karácsonyi ajándék? Így viheted vissza!

Karácsony után igen sok ajándékról derül ki, hogy felesleges. Ruházati termékek esetében a méretezés lehet a fő gond, de szintén igen gyakori, hogy több helyről is ugyanazt a játékot kapja ajándékba a gyerek. Más esetben az ajándékozó egyszerűen csak rosszul méri fel az igényeket.



Vajon a hibátlan termékek visszavihetők-e a boltba? Ha igen, milyen határidővel, és a levásárlás mellett választható opció-e a vételár-visszatérítés? Ebben segít eligazodni a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (FOME) és a CP Contact közös kutatásának alábbi összefoglalója.



Elsőként célszerű rögzíteni a jogszabályi alapokat:

Ha katalógus- vagy webáruházban, esetleg árubemutató keretében vásárolunk, 14 napig tudunk elállni a vásárlástól, ilyenkor a vételár is visszajár.



Ha azonban hagyományos üzletben vásárolunk, a hibátlan áru cseréjét vagy vételárának visszatérítését jog szerint nem követelhetjük.

A kereskedő csak a hibás tartós fogyasztási cikket köteles jogszabály szerint 3 napon belül cserélni. Három napon túl a termék javíttatására van mód a garanciális feltételeknek megfelelően.



Az üzletek zöme önkéntesen mégis visszafogadja a sértetlen terméket



"Az üzletek nagy része a vásárlók bizalmának elnyerése érdekében önként mégis vállalja, hogy megadott határidőig és feltételek mellett visszaveszi a nem kívánt termékeket – magyarázza Siklósi Máté, a CP Contact ügyvezető partnere. – Ez azonban boltról boltra igen eltérő feltételek mellett zajlik."



E feltételek közti eligazodást segíti a CP Contact felmérése, melyet a FOME megbízásából végzett el karácsony előtt egy hónappal. A felmérés a különböző kereskedelmi szegmensekben működő nagyobb üzletláncok gyakorlatát összegzi. A kutatás alapján az alábbi megállapítások tehetők:



Szektoronként igen jelentős eltérés van a határidőket illetően: különösen a műszaki- és a játékáruházak szabnak meg szűk időszakot (0-3 hét között) a visszavételre, és általában a karácsonyi időszakban sem tesznek kivételt.



A ruházati és könyváruházak általában szintén néhány hét határidőt szabnak a visszavételre, ám ők karácsonykor ezt az időszakot a decemberben vásárolt termékek esetében kivételesen meghosszabbítják január második hetéig.



Ahol eleve legalább egy hónap a határidő, általában nincs külön eljárás a karácsonyi időszakban.



A felkeresett láncok 69 százaléka adott határidőn belül nem csupán a termék levásárlására ad lehetőséget, hanem kérésre a vételárat is visszatéríti. Ez jelentős előrelépést jelent a tavaly tapasztalt 44 százalékhoz képest.



Ebben a tekintetben a ruházati, cipő-, sport- és bútoráruházak, illetve a hiper- és szupermarketek mutatkoztak a legrugalmasabbnak. A bútoráruházak egy része egy hónapig fogad el készpénz-visszatérítési igényt, a levásárlás lehetőségét azonban akár egy évig is biztosítja.



Bolthálózatonként külön feltételeket határoznak meg mind a visszavett árut, mind az ügyfélkapcsolat szorosságát tekintve: több helyen jóval kedvezőbb feltételek vonatkoznak a hűségkártyával rendelkező ügyfelekre, a termékek közül pedig negatívan különböztethetik meg az akciós, vagy a már nem sértetlen csomagolású darabokat.



Ha ajándékba kapott árut szeretnénk visszavinni az üzletbe, ezeket a lépéseket kövessük:



- A visszavitel előtt ne használjuk, lehetőség szerint ki se bontsuk a feleslegessé vált terméket.



- Tájékozódjunk – akár az adott üzlet honlapján, akár a helyszínen – arról, hogy milyen feltételekkel vihető vissza az adott áru. Ezt a tájékoztatást az adott cégnek mindenki által könnyen elérhető formában meg kell tennie. Az itt rögzített feltételektől az adott üzlet csak pozitív irányban térhet el – de erre nem kötelezhető.



- Ügyeljünk a visszafogadási ajánlatban rögzített határidők betartására – célszerű a visszavételt lehetőség szerint már a két ünnep között megtenni.