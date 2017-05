Félmilliárdos kár északon: pusztított az áprilisi időjárás

Az összesítések szerint több mint 100 ezer köbméter fa borult ki a hó és szél miatt, túlnyomórészt bükk, illetve a fenyők és tölgyek is megsínylették a történteket - mondta a vezérigazgató, hozzátéve: a veszteségek kilencven százaléka a Bükk-, tíz százaléka a Zempléni-hegységet érintette.



A legnagyobb pusztítást a répáshutai erdészeti igazgatóság területe szenvedte el, ott 60 ezer köbméter fa károsodott. Az összesített becsült kárérték mintegy 500 millió forint, ez tartalmazza a faanyag értékvesztését, az erdőfelújítás költségét, valamint az erdészeti és turisztikai létesítményekben esett károkat is.



Zay Adorján tájékoztatása szerint, bár a közutak felszabadítása a havazás és vihar után 4-5 napon belül befejeződött, a Bükkben levő erdészeti utakon május végéig elhúzódik a munka, és csak ezután kezdődhet meg a kidőlt fatörzsek kitermelése, amennyiben a szükséges hatósági engedélyeket megkapják.



Az biztos, hogy a kárfelszámolással idén nem végez az erdőgazdaság, a munka áthúzódik 2018-ra is, a turistáktól, erdőjáróktól azt kérik, hogy továbbra is fokozott óvatossággal közlekedjenek a Bükkben és a Zemplénben - mondta a vezérigazgató.