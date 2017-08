Felfordulhat az ingatlanpiac - csökkenni kezdtek az árak

Meglepetések az ingatlanpiacon? - tehetnénk fel ezt a kérdést.- derül ki az ingatlannet.hu elemzéséből.Még az is lehet, hogy feje tetejére áll a magyar ingatlanpiac?, a folyamatban lévő építkezések nagy részénél nem az előzetes tervek szerint alakulnak a dolgok. Ha kicsúsznak az időből az sokakat kellemetlenül fog érinteni a visszatérő 27 %-os áfakulcs miatt.A már eladásra kínált új lakás-építkezések egy részénél csúszások várhatóak, melyek többnyire csak 1-2 negyedéves eltolódások az eredetileg tervezett befejezési dátumokhoz képest. Ezek leginkább akkor okozhatnak bonyodalmat, ha az átadások 2020-ban lesznek esedékesek, ugyanis ez esetben a 27 %-os ÁFA lép ismét életbe a lakásvásárlást illetően.2017-ben a legtöbb új lakás átadásra várhatóan a XIII. kerületben kerül sor, illetve a becslések alapján a leggyorsabban az 50 m² alatti lakásokat értékesítik, ezek várhatóan 5-10 hónap alatt találnak gazdára.A növekvő béreknek és az egyre kedvezőbb hitelezési feltételeknek hála, amire a kínálat lassuló ütemben, de reagál. A bővülő keresletnek és kínálatnak köszönhetően az ingatlanpiaci árak is dinamikusan emelkedtek az elmúlt egy évben. Egyes pletykák szerint a sokak által kedvelt CSOK is közrejátszott az árak emelkedésében, feltételezések szerint sok hirdető lehetőséget látott abban, hogy „észrevétlenül" megemelje azon ingatlanok árát, melyek megfeleltek a CSOK 10+10 feltételeinek.

Az árváltozás üteme időközben egyre mérséklődött, lassítva az áremelkedést a piacon. Ami viszont figyelemre méltó lehet, aza fővárosi lakóingatlanok átlagos m² árát tekintve. Ez már csak azért sem elhanyagolható, mert habár az országos átlagot tekintve, nem történt enyhülés az árakban, nem szabad elfelejteni, hogy a budapesti ingatlanpiac milyen komoly hatással van az országos átlag szintjére., másik kirívó változás pedig Veszprém megyében történt, ahol – köszönhetően a Balaton parti településeknek és megyeszékhelynek – több mint 26 %-os ármegugrás történt.az év első két negyedévében, illetve nem szabad megfeledkezni a sereghajtó, évek óta stabil, alacsony árakon otthont kínáló Nógrád megyéről sem., 2017 I. féléves átlag négyzetméterára 11,3 %-os növekedést mutat a 2016 I. féléves statisztikáihoz képest, míg ugyanezt a (2016-os) periódust a 2015 I. féléves átlagáraihoz hasonlítva 23,3 %-os átlagos emelkedést tapasztaltunk, vagyis az árnövekedés üteme 44,8 %-ot csökkent.