Februártól nő a babakötvény kamata

Februártól 5,4 százalékra nő a babakötvény kamata, vagyis jóval magasabb lesz, mint a bankok által fizetett betéti kamat - közölte Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerdán az MTI-vel.



A tárcavezető ismertette: a kiemelkedő kamatot azok kaphatják, akik a Magyar Államkincstárnál Start-értékpapírszámlát nyitnak és a támogatásból babakötvényt jegyeznek. Minden 2005. december 31. után született gyermek jogosult 42 ezer 500 forint életkezdési támogatásra, az összeget és a család befizetéseit a 18. születésnapja után tudja felhasználni - tette hozzá.



Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a család éves befizetéseinek mértéke után évi 6 ezer forintig az állam 10 százalékos kiegészítést biztosít, január 1-től pedig a 2017. június 30. után külföldön született és ott élő gyermekek is kapnak életkezdési támogatást, szüleik ráadásul a 18 év alatti gyermekek számára vásárolhatnak babakötvényt is. Az állami támogatásra a magyar igazolvánnyal rendelkezők is jogosultak.



A miniszter közölte, hogy 2017 végén a Magyar Államkincstárnál már 140 ezer Start-értékpapírszámlát vezettek 39 milliárd forint megtakarítással, a számlanyitások száma 9 százalékkal nőtt 2016-hoz képest, a babakötvényekben átlagosan 55 ezer forintot tettek félre a szülők.



A babakötvény kamata jelenleg 3,4 százalék. Csütörtöktől ez 5,4 százalékra nő, figyelembe véve, hogy a tavalyi 2,4 százalékos éves inflációhoz adódik 3 százalék kamatprémium.