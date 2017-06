Ezért vannak bajban a hazai takarítócégek

Időszak (év) Működő cégek száma (darab) Alkalmazotti létszám (fő) Nettó árbevétel (eFt.) Végrehajtás alá került cégek aránya (%) CFI (cég fluktuációs index) (%) 2014 5180 42159 137 280 962 9,2 12,4 2015 5044 41101 146 176 568 7,9 15,9 2016 4758 40877 128 565 004 9,3 15,8

Amíg 2014-ben 5180 darab cég működött a piacon 42 000 főnél nagyobb alkalmazotti létszámmal, addig 2016-ra, a vállalkozások száma 4758 darabra olvadt, a munkaerő száma pedig 40877 főre apadt. A krónikus munkaerőhiány a tavalyi évtől a vállalatok árbevételére is hatással volt, hiszen az előző évhez képest a szektor 18 milliárd forinttal kevesebb bevételt ért el.A negatív tendenciák legfőbb oka, hogy más szektorokhoz képest alacsonyak a bérek és jelentős a munkaerő külföldre és más iparágakba történő átszivárgása. Különösen problémás a helyzet Budapesten, Pest megyében és a Dunántúlon, ahol már alig lehet képzett takarítót találni, de a képzettség nélküli, betanított takarítók is kezdenek elfogyni. A piac szereplői ugyanakkor, amennyiben engednek a bérnyomásnak, az ebből eredő költségnövekedést nehezen tudják áthárítani a megrendelőkre. A munkaerőhiány és az alacsony profitabilitás miatt a takarító cégek cég fluktuációs indexe (CFI) (Az adott időszakban alapított és törölt cégek számának összege a rendben működő cégek számához viszonyítva) a 9%-os hazai átlagnál jóval magasabb 15,8% volt 2016-ban. A cégek nehéz pénzügyi helyzetét jelzi a végrehajtás alá került vállalkozások 9% körüli, magas aránya is.A helyzet javítására a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) elnöke idén januárban szakmai ajánlásában tett javaslatot az idei és a 2018-as nettó takarítási óradíjakra. Ez alapján a kormányzat által bevezetett minimálbér- és garantált bérminimum emelés hatásaira tekintettel 2017-ben a nettó takarítási óradíjra 2012 Ft/óra, 2018-ra 2214 Ft/óra költségre tett ajánlást.A szektor jövőjét az fogja meghatározni, hogy ezt mennyire tudják a piac szereplői érvényesíteni a megrendelői oldallal szemben, illetve véget tudnak e vetni annak a gyilkos árversenynek, ami az elmúlt években elsősorban a közbeszerzések területén kialakult. Amennyiben ez nem következik be, akkor jövőben újabb takarító vállalkozások fognak megszűnni, illetve kilépni a piacról – összegezte elemzését a céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.