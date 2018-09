Ezekre figyeljünk a last minute utaknál és ajánlatoknál!

1.

15-20 százalékos leárazások, különböző akciók, továbbra is tomboló nyár. Szeptember beköszöntével a fogyasztók szinte vadásznak az egyes last minute utakra és ajánlatokra, hiszen ezekkel jelentős összegeket spórolhatnak meg az utazás során. Nem szabad azonban ekkor sem mellőzni a körültekintő magatartást, legyen szó akár egy belföldi, akár egy külföldi útról, vagy akár a szálloda kiválasztásáról – figyelmeztet a Budapesti Békéltető Testület.Ha utazási irodától vásárolunkAz interneten ugyanis számtalan ajánlat érhető el, sokszor pedig nem is hallott a fogyasztó még csak az azt kínáló irodáról sem. Ahogy az utcán sem adnánk oda a pénzünket egy vadidegen embernek, úgy a vállalkozást is ellenőrizni kell, megtörtént-e a kötelező bejelentés, van-e egyáltalán vagyoni biztosíték, és ha igen, annak mekkora az összege.A Budapest Főváros Kormányhivatala által vezetett nyilvános lista a következő webcímen érhető el:. Itt bárki megnézheti, hogy mely utazási irodák kerültek ténylegesen bejelentésre, vagy éppen, hogy melyik céget tiltották el a tevékenység folytatásától.Így például az a lehetőség sem, hogy ha jelentősen módosítaná az utazásszervező a szerződést még az utazás megkezdése előtt, akkor azt bánatpénz fizetése nélkül lehet felmondani.A nyilvános listából egyébként az is elérhető, hogy az adott utazási iroda utazásszervezőként vagy utazásközvetítőként működik, sőt több olyan vállalkozás is van, amely mindkét tevékenységet végzi, illetve végezheti. Ez azért nem mindegy, mertHa tehát a fogyasztók utazásközvetítőnél kötötték a szerződést, mindenképp kell lennie egy olyan felelős vállalkozásnak (az utazásszervezőnek), amellyel szemben probléma esetén fel tudnak lépni. Magáért az utazási szerződés és a vállalt szolgáltatások teljesítéséért ugyanis már az utazásszervező felel, csakúgy, mint az ebből eredő, fogyasztót ért károkért. A kötelező segítségnyújtás szintén az utazásszervezőt terheli.Mindezektől függetlenülUgyanúgy az utazásszervezőnek kell előzetesen szólni akkor -ha a feltételek lehetővé teszik-, hogy az utas eladta/átadta az utazás jogát egy harmadik személynek. Arról, hogy éppen utazásközvetítővel vagy utazásszervezővel van dolgunk, az a megkötött utazási szerződésből derül ki. Ezt mindig írásba kell foglalni és át kell adni a fogyasztónak, ha pedig online történt a szerződéskötés, akkor is rendelkezésre szükséges bocsátani. Kötelező tartalmi elemei e dokumentumnak az utazásszervező neve, székhelye, telefonszáma, ha pedig utazásközvetítővel szerződtünk, akkor ez utóbbi cégnek is meg kell adni az elérhetőségeit.Az útlemondási biztosítás megkötésének lehetőségét már számtalan iroda biztosítja. Ugyanakkor itt se felejtsük el áttanulmányozni a megkapott biztosítási kötvényt, a biztosítási termék szabályzatát (ezeket a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani). A biztosítók ugyanis a biztosítási feltételekben tételesen meghatározzák azokat az eseteket és feltételeket, amelyek bekövetkezténél visszatérítik a befizetett részvételi díj teljes összegét vagy adott részét. Egyéb okok vagy kizáró feltételek fennállása esetében viszont ezt elutasíthatják.Ezt az utazásszervezőnek orvosolnia kell, amennyiben pedig határidőben ezt nem teszi meg vagy ezt megtagadta rögtön, úgy a fogyasztó már saját maga intézkedhet és kérheti a felmerülő kiadásai megtérítését. Azaz például az utazásszervező költségére kivehet egy másik szobát – adott esetben akár egy másik hotelben is. De ha esetleg olyan problémáról van szó, amit lehetetlen orvosolni vagy az aránytalan költségekkel járna, akkor is, kártérítés és díjengedmény jár a fogyasztónak!Ezek később fontos bizonyítékok, ha a panaszukat nem orvosolták! Ugyanis díjengedményre jogosultak arra az időtartamra végig, amely alatt az utazásszervező nem teljesítette a szerződésben foglaltakat. Azonban, hogy nem volt megfelelő a kapott szolgáltatás, bizonyítani is kell!Ha önállóan intéztük a szállodát vagy a repülőjegyetNe feledjék a fogyasztók, hogy ha maguk intézték különállóan az utazást (repülőjegyet, vonatjegyet, stb.) és külön a szállodát is, ésEz igaz mind a belföldi, mind a külföldi szállások esetében, érdemes ezért erre is figyelemmel lenni már az utazás megtervezésekor.A Budapesti Békéltető Testület tapasztalatai szerint, ha a fogyasztók maguk foglalnak szállodát, úgy leginkább a hotelszobák minősége, a kapott szoba elhelyezkedése, az étkeztetés színvonalának alacsony volta vagy más kiegészítő szolgáltatások (például: wellness, úszómedence) hiányosságai szokták okozni a legtöbb problémát. Itt is sokat számít a fogyasztói tudatosság.Gyanúra adhat okot, ha egy szállodáról csupa negatív értékelés vagy bejegyzés született.Ugyanis a későbbiekben, ha probléma lenne, ettől a cégtől - vagy adott esetben a kuponos oldaltól is - várhatjuk a probléma orvoslását. Itt tehát a vita jellege a döntő, így például, ha nem volt szabad szoba az ígért időpontban, akkor egyértelműen a szálloda a felelős, nem pedig a kuponos oldal. Ha viszont nem is kapott értesítést a szálloda a foglalásról, úgy a kuponos oldalnál kell írásos panaszt tenni és a felelősség őt terheli.Ha kiegészítő szolgáltatásokat is kínálnak a szobák mellé és nem teszik hozzá sehol sem, hogy ezek csak külön díj ellenében vehetők igénybe, úgy rendszerint nem is követelhetnek ezért további fizetést! Ilyen eset lehet, ha például a wellness igénybevételét vagy a vacsorát, annak ellenére, hogy a szobaárhoz az hozzátartozna, további felárhoz kötik. Ilyenkor nyugodtan adjunk hangot panaszunknak, de tegyünk így bármilyen más esetben rögtön, ha hiányosságot tapasztalunk a kapott szolgáltatással kapcsolatban. Ha ezt elmulasztjuk és csak később szólunk, akkor utóbb már kevesebb sikerrel érvényesíthetjük igazunkat. Ekkor is törekedjünk arra, hogy