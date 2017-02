Ezeket vesszük ajándékba Valentin-napra

Változatlanul a desszert és virág a legnépszerűbb Valentin-napon, de az átlagosnál több fogy italokból és a szíves díszítésű ajándékokból; az ünnephez kapcsolódó termékek forgalma többszörösére nő február 14-e közeledtével az MTI által megkérdezett áruházláncok szerint.



A Tesco áruházaiban a desszerteket, a vágott és cserepes virágokat, illetve a speciális szíves dekorációval ellátott ajándéktárgyakat - párnákat, plüss figurákat, bögréket, lufikat - keresik leginkább a vásárlók. A cukrászati termékek, pezsgők, alkoholos italok és ruházati cikkek iránt is megnő a kereslet ezekben a napokban. A vásárlások nagyobb része az utolsó két-három napon történik, a legerősebb nap a február 14-e. Egy átlagos februári naphoz képest kétszeresére-háromszorosára nő a Valentin-naphoz köthető termékek forgalma - közölte a Tesco-Global Áruházak Zrt. az MTI megkeresésére.



A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. azt emelte ki válaszában, hogy a desszertek forgalma határozottan nő ilyenkor. Tájékoztatásuk szerint a roham mindig az utolsó 1-2 napra korlátozódik. Február 12-e és 14-e között nő meg a desszertek iránti kereslet, akkor egy átlagos naphoz képest csaknem négyszeres mennyiséget adnak el. Idén a Valentin-napi forgalom kétszámjegyű növekedését várja az üzletlánc a tavalyi év azonos időszakához képest.



Az Auchan Magyarország Kft. közlése szerint az élelmiszerek közül a táblás csokoládék és pralinék forgalma nő meg ebben az időszakban, sokan keresik az ismert márkák desszertjeit, illetve a speciális Valentin-napi desszerteket. Nagyon keresettek a szív alakú, illetve feliratos plüssök, ajándéktárgyak. Számottevően nő a kereslet a vágott virágok, csokrok és a cserepes virágok iránt is, a legtöbben a szálas rózsát és az orchideát választják. Az alkoholtartalmú italok közül a pezsgők és krémlikőrök forgalma nő ezekben a napokban. Ezeknél a termékeknél jelentős forgalomnövekedésre számít az Auchan, várakozásai szerint például a pralinék és a virágok közül egy-egy termék forgalma kiugróan is emelkedhet.



Valentin-nap közeledtével szintén a forgalom növekedéséről számolt be az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., a vásárlók az élelmiszerlánc üzleteiben is a csokoládékat és a virágot keresik leginkább, de a borok, pezsgők és parfümök szintén népszerűek. A csokoládéknál a magasabb minőségű, elegánsabb csomagolásban lévő termékek iránt nő a kereslet, a virágoknál pedig a vágott és a cserepes növények iránt is, a rózsa- és tulipáncsokrok, illetve a különböző virágos szobanövények és a cserepes rózsa iránt - közölték.



A Lidl Magyarország válaszában szintén a táblás és desszert csokoládékat emelte ki a Valentin-nap kapcsán, illetve a vágott és cserepes virágokat, valamint a szív alakú párnákat, képkereteket, takarókat és plüss állatokat.