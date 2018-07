Európa egyik legnagyobb akkumulátorgyárát építik fel a kínaiak Németországban

Európában az egyik legnagyobb akkumulátorgyár megépítéséről írtak alá szerződést a német Türingia tartomány és a kínai CATL akkumulátor gyártó vállalat képviselői az Angela Merkel német kancellár és Li Ko-csiang kínai miniszterelnök vezetésével Berlinben rendezett ötödik német-kínai kormánykonzultáció alkalmából.



A CATL (Contemporary Amperex Technology Ltd.) 2022-ig 240 millió eurót fektet az Erfurter Kreuz iparvidéken létesülő üzembe, ahol kezdetben hatszáz új munkahely jön létre, majd hosszabb távon az alkalmazottak száma a dpa hírügynökség értesülése szerint ezerre növekszik. Robin Zeng a CATL vezérigazgatója azonban pontos számok megadása nélkül megjegyezte, hogy a beruházási összeg idővel minden bizonnyal "jóval nagyobb lesz" A türingiai beruházás "csak az első lépés" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a CATL az összes európai autógyárnak szeretne akkumulátorokat szállítani, de emellett még a megújítható energiaforrások termelésének tárolására szolgáló akkumulátor egységek piacára is be kíván törni.



"Egy ilyen megaberuházás jelentőségét egyszerűen nem lehet eléggé hangsúlyozni" - fogalmazott Wolfgang Tiefensee türingiai tartományi gazdasági miniszter. Lehet, hogy éppen ennek köszönhetően történik meg végre a technológiai áttörés az elektromos mobilitásban Németországban - mondta. Kínának gyakran vetik a szemére, hogy technológiai ismeretei a Nyugaton elsajátított tudásra épülnek. Ezzel a beruházással ez pont fordítva történt: a CATL hozta el technológiai ismereteit Türingiába - mondta. Az üzemben akkumulátor-technológiai fejlesztő központ is létesül a tartományi gazdasági miniszter elmondása szerint.



Türingia központi európai elhelyezkedésének, a fejlett infrastruktúrának, a helyben rendelkezésre álló magasan képzett munkaerőnek, de nem utolsó sorban a hivatalok gyors ügyintézésének köszönhetően nyerte el a beruházást - mondta. Hozzátette: az Európai Unió regionális gazdaságösztönzési irányelveivel összhangban a CATL 7,5 millió eurós állami támogatásban részesül.



A német autógyárak elektromos autóiban használt akkumulátorok cellái jelenleg Ázsiában készülnek. Ezeket a Volkswagen, a Daimler és a BMW saját maga állítja össze az autóikba beépíthető akkumulátor egységekké.



A beruházási szerződés megkötésével egy időben az Erfurtban megépülő akkumulátorgyár első ügyfeleként a BMW milliárdos nagyságrendű megrendelést adott a CATL vállalatnak akkumulátorok szállítására. A BMW bejelentette, hogy 2021-től másfél milliárd euró értékben vásárol akkumulátor-cellákat a CATL erfurti üzeméből, amelyeket 400 kilométerre fekvő dingolfingi BMW üzemben szerelnek majd össze az elektromos autókba beépíthető egységekké. A BMW emellett 2,5 milliárd euró értékben vásárol majd akkumulátor cellákat kínai üzemekből is.