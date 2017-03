Erre cseréli a logóját az Aldi

Felfrissíti a logóját az Aldi Süd mind a kilenc országban, ahol a lánc üzletei működnek - írja a hvg.hu A cég közleménye szerint Kínában már debütált a modernizált logó, a többi országban júniustól cserélik le a piros-kék-sárga jelölést.A BBJ-nek a magyar leány vezetője, Bernhard Haider azt mondta, a hazai üzleteken is lecserélik a logót. Hozzátette, az Aldi egy modern cég, ezért a modern dizájnra is hangsúlyt fektet.A társaság az elmúlt évtizedekben többször is változtatott már, a most leváltott jelzést 2006 óta használták.