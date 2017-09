Erőteljes versenytársat kaptak az unióban a magyar gazdálkodók

Az unió és Ukrajna által megkötött és hatályba lépett átfogó szabadkereskedelmi megállapodás a vámok nagy részének megszüntetéséről is rendelkezik - írja a Világgazdaság.



A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerint az elmúlt években az ukrán mezőgazdaság nagyon sokat fejlődött, és még mindig rengeteg növekedési potenciállal rendelkezik. A már meglévő hatalmas birtokok mellett is sok még a szabad terület, és ott található a világ legjobb termőföldjeinek (csernozjom) jelentős része.



A NAK szerint igaz, hogy az ukrajnai gazdaságok hektáronkénti árbevétele 10-20 százalékkal alacsonyabb, mint a magyarországiaké, viszont a termelési költségük csak 40-50 százaléka az itteninek. Ha pedig versenyképesebb fajtákat, hatásosabb vegyszereket és újabb gépeket vezetnek be, akkor a terméshozamuk egyes becslések szerint 50-60 százalékkal is nőhet.



A kamara közölte, Ukrajna már most is 16-18 millió tonna búzát és 18-20 millió tonna kukoricát exportál. Magyarország helyzetét külön rontja, hogy hozzá hasonlóan, Ukrajna két legnagyobb mezőgazdasági exportcikke a búza és a kukorica.



Az ukrán mezőgazdasági minisztérium 2017. március végi adatai szerint Ukrajnában 6 millió hektáron vetettek őszi búzát, míg a NAK adatai szerint a Magyarországon 958 ezer hektáron.



A kamara szerint a gazdálkodók számára az együttműködés erősítése, a versenyképesebb termelési technológiák bevezetése és a feldolgozottsági szint növelése lehet a kiút. Emellett folytatni kell az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentését is, hogy a feketegazdaságnak még csak lehetősége se nyíljon az új partnerállam bevonása miatt.