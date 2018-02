Erős a forgalom a debreceni repülőtéren

Magyarország második legforgalmasabb repülőterét, a Debrecen Airportot januárban több mint 24 ezren vették igénybe, ami 26 százalékos utasszám-növekedést jelent a tavalyi évkezdethez képest - közölte a repülőtér járatfejlesztési igazgatója hétfőn az MTI-vel megjegyezve, hogy ez minden idők legerősebb januári utasforgalma volt a magyarországi regionális repülőterek történelmében.



Tamás László elmondta: az utasforgalom stabil növekedése januárban is egyértelműen a stratégiai partnereiknek, a Wizz Air és a Lufthansa City Line légitársaságoknak köszönhető. Hozzátette: tavaly december óta már Európa és Izrael nyolc gazdasági és turisztikai szempontból is rendkívül fontos régiójával van közvetlen légi összeköttetése a cívisvárosnak, és így a kelet-magyarországi régióknak.



Az idén további növekedésre számítanak a külföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák számát illetően is. Tamás László tájékoztatása szerint 2018-ban tovább bővül a debreceni repülőtér kínálata: március 29-től a Lufthansa kedd és szombat kivételével már hetente 5-ször szállít majd utasokat Debrecen és München között.



A nyári charter szezon a rendszeres német beutazó charter gépek mellett Törökországba heti kétszer, Görögországba, Bulgáriába és Egyiptomba heti egy-egy alkalommal indítanak járatokat. A nyár újdonsága Barcelona lesz, ahova június közepétől szeptember végéig közlekednek járatok Debrecenből - ismertette a járatfejlesztési igazgató.