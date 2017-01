Érkezik az idei első megemelt nyugdíj

Csütörtökön kezdődik az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíjak kifizetése - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára Budapesten.



Rétvári Bence a sajtótájékoztatón kiemelte, a nyugdíjemelés éves szinten átlagosan 24 ezer forint többletet jelent mintegy 2,7 millió embernek. Nem csak az öregségi ellátásban élők nyugdíja emelkedik, hanem a hozzátartozói nyugellátás, árvaellátás, özvegyi nyugdíj, baleseti járadék, fogyatékossággal élőknek járó támogatások, valamint a kárpótlási nyugdíjkiegészítés összege is - tette hozzá.



Az államtitkár úgy fogalmazott, a nyugdíjak most többet érnek, mint két-három éve, hiszen jóval az infláció felett emelték az ellátást, ezzel párhuzamosan pedig csökkentek a megélhetés költségei, olcsóbb lett a rezsi, és januártól csökkent az alapvető élelmiszerek - tojás, friss tej és baromfifélék - áfája. A kormány bízik benne, hogy sokan tapasztalták az áfacsökkentés hatását, amivel több tízezer forintot spórolhatnak az emberek, és amit tapasztalataik szerint a nagy áruházláncok mindegyike érvényesítette az árakban - mondta az államtitkár.



Rétvári Bence kitért arra, szintén segítséget jelent a nyugdíjasoknak, hogy az Erzsébet-program keretében könnyebben tudnak elmenni gyógyfürdőbe vagy nyaralni, valamint, hogy a legfontosabb gyógyszerek ára is csökkent az elmúlt években.



A kormányzat 2010-ben vállalta, megőrzi a nyugdíjak értékét úgy, hogy az inflációval megegyező értékben emeli - emlékeztetett az államtitkár, hozzátéve, ezt nem csak megtartani, hanem felülmúlni is sikerült, az előző évig ugyanis 21,1 százalékkal emelkedett a nyugdíjak összege, a vásárlóértékük pedig több mint 8,5 százalékos volt. Ezzel egy havi nyugdíjat 12 havi részletben kapnak meg az ellátottak, így visszakapták azt, amit a szocialisták a 13. havi nyugdíj eltörlésével elvettek - jelentette ki Rétvári Bence.



Szólt arról is, hogy az Erzsébet-utalványokat sikeresen postázták, a többséghez december 24-ig eljutott az utalvány, a többiek pedig december 31-ig kapták meg. Ha valakit nem talált otthon a postás, annak értesítőt hagyott, sok postán pedig külön ablakot nyitottak, hogy gördülékenyebb legyen az átvétel. Ha valaki nem kapta meg az utalványt vagy kérdése van, a 1818-as kormányzati ügyfélszolgálati számon érdeklődhet - fűzte hozzá.



Rétvári Bence azt hangoztatta, az Erzsébet-utalványok majdnem 30 milliárd forint értékű kiosztását a gazdaság teljesítménye tette lehetővé, nem hitelből finanszírozták.



Az államtitkár a sajtótájékoztató végén kérdésre válaszolva reagált Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyettesének civil szervezetekre vonatkozó kijelentéseire. Azt mondta, minden civil szervezetre ugyanaz a szabályozás vonatkozik Magyarországon. Látni kell azonban, hogy az értékes munkát végző, közösségeket összefogó, különböző rendezvényeket szervező civil szerveztek mellett vannak olyanok is, amelyek nem civil célra, hanem gazdasági-politikai nyomásgyakorlás céljára alakultak.



Fontos egyértelművé tenni - vélekedett -, hogy mely szervezetek szolgálják a civileket, és melyek azok, amelyek nyomásgyakorló csoportok. Nem jó ugyanis, ha civilnek tűnő szervezetek külföldi pénzből külföldi érdekeket szolgálnak, és "privát politikai célt egyesületi köntösben hajtanak végre" - mondta Rétvári Bence. Külön kell kezelni a nyilvánosság előtt azokat, akiknek politikai céljaik vannak - jelentette ki.