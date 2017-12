Emelkedő forgalomban erősödött a BUX a héten

A héten a részvénypiac forgalma 58,34 milliárd forint volt az előző heti 56,14 milliárd forinttal szemben, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek. Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-hez eljuttatott tőzsdei elemzésében közölte: a héten pozitív fordulat bontakozott ki a magyar részvénypiacon, több hetes árfolyamcsökkenés után szerdán már érkeztek a vásárlók, csütörtökön pedig egy éles "felpattanás" volt látható.



Felidézték, hogy hétfőn rossz hírt kapott a Richter, ugyanis az Európai Gyógyszerügynökség kockázatértékelési bizottsága úgy határozott, hogy megkezdi az Esmya készítmény vizsgálatát, mert a gyógyszerrel kezelt négy páciensnél súlyos májkárosodást jelentettek be.



Az eredmény jövő márciusban várható. A Richter a bejelentésre reagálva hétfő este közölte, hogy mindenben együttműködnek a bizottsággal, és meggyőződésük, hogy az Esmya teljesen biztonságos. Az elemzés szerint a hír jelentős árfolyamcsökkenést okozott a gyógyszergyártó árfolyamában, és a hét további részében sem tudott megerősödni, inkább csak konszolidálódni. Közben a gyógyszergyártó folytatta sajátrészvény vásárlásait, illetve az elemzőházak nem csökkentették a vállalatra kiadott célárfolyamaikat - írták. Arról is beszámoltak, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken tette közzé az októberi külkereskedelmi mérleg előzetes adatát és a novemberi inflációt. Az Equilor Befektetési Zrt. szerint mindkét adat a várakozások alatt alakult, a fogyasztói árindex - éves összehasonlításban - 2,5 százalékkal emelkedett novemberben, míg az ország külkereskedelmi egyenlege 522 millió eurós többletet mutatott októberben.



A várttól elmaradó adatok csak átmenetileg okoztak forintgyengülést - írták. Arra is felhívták a figyelmet, hogy ha a jövő héten kitart a kedvező nemzetközi befektetői hangulat, akkor tovább emelkedhetnek a BÉT-en a részvényárfolyamok. A várható nemzetközi események közül kiemelték az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) és az Európai Központi Bank jövő heti kamatdöntő ülését, amelyeknek a részvény és a devizapiacon is lehet piacmozgató hatása. A BÉT-en a blue chip részvények közül a héten a legnagyobb mértékben, 2,35 százalékkal a Mol árfolyama emelkedett, a hét utolsó napján 3051 forinton zárta a kereskedést, a részvények heti forgalma meghaladta a 9,11 milliárd forintot.



Az OTP árfolyama 1,46 százalékkal erősödött, pénteken 10 075 forinton fejezte be a kereskedést, a részvények heti forgalma több mint 20,43 milliárd forint volt. A Magyar Telekom árfolyama 0,21 százalékkal drágult, a hét utolsó kereskedési napján 470 forinton zárt, heti forgalma 1,22 milliárd forint volt.



A Richter árfolyama egy hét alatt 4,50 százalékkal mérséklődött, pénteken 6489 forinton zárta a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 16,79 milliárd forintot. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4020,22 ponton zárt pénteken, 58,71 ponttal, 1,44 százalékkal csökkent az előző héthez képest.