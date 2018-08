Emelkedik a 10 napos autópálya matrica ára és az útdíj is magasabb lesz

A főváros kérésének megfelelően a kormány 7 milliárd forinttal támogatja a Lánchíd és a mellette lévő alagút felújítását - ismertette pénteki sajtótájékoztatóján a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



A kabinet ugyanakkor azt kéri, hogy a felújítást ne tartson tovább másfél évnél - tette hozzá Gulyás Gergely, aki hangsúlyozta: ez műszakilag megvalósítható, bár kétségtelenül jelentős szervezést igényel. Hozzátette: a felújítás végére megújul a híd pesti oldalán lévő Széchenyi tér is.



Gulyás Gergely azt is bejelentette, hogy január 1-jétől mintegy 5,8 százalékkal emelkedik az e-útdíj, a plusz bevétel pedig közvetett formában egy "falusi útalapba" fog befolyni, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a legkevésbé fejlett falusi útszakaszok fejlődjenek.



Azt is elmondta, hogy a 10 napos autópálya-matrica ára 2975 forintról 3500-ra emelkedik.