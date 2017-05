Emelkedett az üzemanyagok ára

Az emeléssel a benzin átlagára 352 forintra, a gázolajé 349 forintra nőtt. A 95-ös benzin ára legutóbb múlt pénteken változott, akkor is 2 forinttal emelkedett, 350 forintra. A gázolaj ára legutóbb múlt szerdán változott, 2 forinttal emelkedett, 347 forintra.



Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között.



A benzinár 2012. április elején érte el csúcsát, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 for