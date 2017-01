Eltörli a Tesco a fotózási tilalmat

A hazai boltok többségében szigorúan tilos fényképezni. Ha valaki megpróbálja, a szemfüles biztonsági őr hamar a nyomában terem, és figyelmeztet a tilalomra. Ha fotót akarunk készíteni, külön engedély kell a bolt vezetőjétől. Az Index rákérdezett a Tescónál arra , hogy valóban van-e náluk ilyesmit tiltó szabály. Kiderült, hogy ugyan valóban létezik a fotózást tiltó szabály, a Tesco vezetősége átgondolta és felülvizsgálta a dolgot, és hamarosan el is törlik az egészet.A tiltás még abból az időből maradt fenn, mikor nem volt mindenkinek fényképező a telefonjában, és valószínű volt, hogy ha valaki fotóz a boltban, az vagy ipari kémkedést folytat vagy engedély nélkül fotózó újságíró – írja a portál.A hivatalos fotózáshoz ezután is engedély kell majd, ahogy az olyan felvételek készítéséhez is, melyen felismerhetők emberek.