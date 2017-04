Elindult az első közvetlen teherszállító szerelvény Londonból Kínába

A 600 méter hosszú, 32 vagonból álló szerelvény 18 nap alatt érkezik meg céljához, ezalatt áthalad a Csatorna-alagúton, Belgiumon, Németországon, Lengyelországon, Franciaországon, Fehéroroszországon, Oroszországon és Kazahsztánon. Ha a szállítmányt tengeri úton küldték volna, kétszer ilyen hosszú idő kellett volna célba juttatásához. Az út során a konténereket többször át kell pakolni más szerelvényre a különböző országok eltérő sínméretei miatt.



A vonalon az első közvetlen járat januárban érkezett meg Kínából a kelet-londoni Barkingba. A járat mérföldkövet jelent Kína azon erőfeszítéseiben, hogy kereskedelmi kapcsolatokat építsen Európa és Ázsia között, Nagy-Britannia számára pedig eszköz a globális kereskedelmi kapcsolatai kiterjesztéséhez az Európai Unióból való kilépés előkészítésében.



A járatot a Yiwu Timex Industrial Investment vállalat működteti, amelynek teherszállító szerelvényei immár Európa 15 városába szállítanak árut rendszeresen a 2013-ban Hszi Csin-ping kínai elnök által az Új Kínai Selyemút létrehozását célzó kezdeményezés keretében.



Carsten Pottharst, a svájci székhelyű InterRail Csoport ügyvezető igazgatója, a London-Kína járat másik működtetője úgy vélte, hogy a vasúti összeköttetés rendszeres léte a jövőben attól is függ majd, hogy mennyi árut tudnak küldeni az Egyesült Királyságból Kínába.



Oscar Lin, a brit OTT Logistics vezérigazgatója szerint nagy az érdeklődés a vasúti szolgáltatásra. "Sok megkeresés érkezett..., két hét alatt 50 vagy 60 úgy, hogy piackutatást nem is folytattunk" - hangsúlyozta.



Theresa May brit kormányfő szerint a brit-kínai kapcsolatok igen jók, a miniszterelnök azzal számol, hogy több milliárd dollárnyi kínai befektetést vonzhatnak, ahogy Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból.