Elindult a Nemzeti Közművek napelem szolgáltatása

A Nemzeti Közművek elindította lakossági napelemes szolgáltatását, amely az egész ország területén elérhető, az ügyfelek a napelemes rendszer telepítésével áramfelhasználásuk jelentős részét közvetlenül megújuló energiaforrásból fedezhetik - közölte az NKM Nemzeti Közművek Zrt. hétfőn az MTI-vel.A Nemzeti Közművek napelemes szolgáltatása olyan teljeskörű kivitelezést jelent, amelyben a műszaki felméréstől az üzembe helyezéshez szükséges minden eszköz telepítésén át az engedélyek beszerzéséig a teljes folyamatot a Nemzeti Közművekhez tartozó NKM Optimum Zrt. végzi.A végfelhasználók számára a megújuló energiaforrások közül a napenergia hasznosítása a legkényelmesebb és legelterjedtebb. A Nemzeti Közművek által telepített, a közcélú villamos hálózattal párhuzamosan működő napelemes rendszerek napelem modulokból, inverterből és egyéb villamos berendezésekből, valamint a rögzítésre szolgáló tartószerkezet elemeiből állnak.A napelemek a rájuk érkező napsugárzást egyenárammá alakítják, míg az inverter feladata, hogy az egyes napelemek által termelt egyenáramot a háztartási eszközök által hasznosítható, a hálózati villamos energiával megegyező minőségű váltakozó árammá alakítsa át.A közlemény szerint a környezetvédelmi előnyökön túl a napelemes rendszer üzemeltetése gazdasági előnyt is jelent a Nemzeti Közművek lakossági ügyfeleinek, mert a hatályos jogszabályok által biztosított szaldó-elszámolás megteremti annak lehetőségét, hogy akár nullára csökkentsék éves villamosenergia költségeiket.A Nemzeti Közművek folyamatosan dolgozik a szolgáltatáshoz igénybe vehető finanszírozási konstrukciók kialakításán is, ugyanakkor a napelemes szolgáltatás igénybevételéhez az MFB pontokon igényelhető, a Széchenyi 2020 program keretében a lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó kamatmentes hitel is elérhető.Az NKM Optimum Zrt. egyedi online indikatív ajánlatkérő felületet alakított ki, amelyen a leendő ügyfelek néhány egyszerű adat megadásával készíthetnek ajánlatot és kérhetnek kapcsolatfelvételt - emelte ki a közlemény szerint Kóbor György, az NKM Nemzeti Közművek Zrt. elnök-vezérigazgatója.A Nemzeti Közművek az első szolár rendszert jótékony célból a Szemem Fénye Alapítvány által működtetett pécsi Dóri Házra telepíti. A napelem szolgáltatásról további információk érhetők el a: http://nemzetikozmuvek.hu/nkmoptimum oldalon.