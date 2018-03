Elindította Budapest és Santander közötti járatát a Ryanair

Elindította új, közvetlen repülőjáratát Budapestről az észak-spanyolországi Santanderbe a Ryanair ír diszkont légitársaság hétfőn.



"Ez az új összekötetés nagyszerű lehetőség megnyitni Kantábriát egy csodálatos város és ország számára" - hangsúlyozta Ínigo de la Serna, spanyol fejlesztési miniszTer a járatnyitás alkalmából rendezett santanderi ünnepségen.



A légitársaság hetente kétszer közlekedik majd a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér és a santanderi Seve Ballesteros Repülőtér között.



Utóbbi fejlesztésére, épp az újabb úti célok és az így egyre növekvő utasforgalom miatt 6,6 millió eurót (2 milliárd forint) költenek 2021-ig - jelentett be az eseményen a spanyol politikus.



Ínigo de la Serna elmondta: a beruházás egyebek mellett a reptér világítási, a kommunikációs, valamint tűzvédelmi hálózatának fejlesztését tartalmazza.



Kiemelte, hogy a santanderi légikikötő dinamikusabban fejlődik a többi spanyol repülőtérnél, februári utasforgalma több mint 34 százalékos növekedést mutat az egy évvel korábbihoz képest, míg az országos átlag 9 százalékos bővülés volt ugyanebben a hónapban.



Miguel Ángel Revilla, a kantábriai autonóm közösség elnöke hozzátette: tavaly 937 ezer utast fogadott a santanderi repülőtér, és erre az évre 40 ezerrel nagyobb utasszám elérését tűzték ki célul.



Ehhez várhatóan hozzájárulnak majd a magyar utazók is; tavaly mintegy 200 ezren érkeztek Budapestről valamelyik spanyolországi repülőtérre - ismertette a legfrissebb adatokat Győri Enikő madridi magyar nagykövet.



Mint mondta, a Budapestre érkező spanyol utasok száma mintegy 170 ezer volt a múlt évben, és hangsúlyozta, hogy a légiutas-forgalom a két ország között látványosan nő, mértéke meghaladta a 20 százalékot 2017-ben.



Santander, a Vizcayai-öbölben található tengerparti város Kantábria fővárosa. Az autonóm régió Magyarország tizenegyedik kereskedelmi partnere, területe 5300 négyzetkilométer, lakosainak száma több mint 580 ezer.



A térség világhírű természeti szépségeiről, tengerpartjai vonzzák a vízi sportok kedvelőit, hegyei a kirándulóknak, túrázóknak kínálnak kikapcsolódási lehetőséget. Gasztronómiája izgalmas és sokszínű.



Santander közelében található az UNESCO világörökség részét képező Altamira-barlang is, amelynek látogatása ugyan korlátozott, de a környék ezen kívül is gazdag a paleolitikumból származó archeológiai leletekben.



Emellett Santanderből könnyen elérhető a többi észak-spanyolországi régió, keletre Baszkföld, nyugatra Asztúria.