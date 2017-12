Elévülnek a túlfizetések: december 31-ig kérjük a kiutalást a NAV-tól!

Tállai András az MTI-nek vasárnap elmondta: tavaly 3,8 milliárd forint évült el, ennyit felejtettek az adózók a NAV-nál, mert elmulasztották visszakérni azt az összeget, amennyivel többet róttak le a kelleténél.

Tállai András kiemelte: az ügyfélcentrikusság a végrehajtás során is az elsődleges és legfontosabb szempont, ezért a NAV mindent megtesz azért, hogy minél kevesebben felejtsék a hivatalnál a túlfizetésüket.

Elévülnek idén december 31-én a 2013. január 1. előtti túlfizetések, ezért addig érdemes kérni az összeg kiutalását a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól - hívta fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára.Az államtitkár kifejtette: érdemes ellenőrizni az adószámlát, mert nemcsak az adótartozás, hanem a túlfizetés is elévül. Elmondása szerint a magánszemélyek jellemzően a személyi jövedelemadóból és az illetékből fizetnek be az elvártnál nagyobb összegeket. Ám sokan az idő múlásával sem kérik vissza a feleslegesen befizetett pénzt, ami így végleg az államkasszánál marad - jegyezte meg.Az adószámla ügyfélkapun keresztül bármikor lekérdezhető, de a NAV azoknak, akiknek legalább egy adónemben kétezer forintnál több tartozása vagy túlfizetése volt, postán megküldte az adószámla-kivonatot - jelezte. Tájékoztatása szerint az adószámláról nem utalhat automatikusan a NAV, ezért a kiutalást, illetve egy másik adófajtára az átvezetést kérni kell. A túlfizetés visszaigényléséhez vagy az átvezetéséhez a 1717-es számú nyomtatványt kell kitölteni és benyújtani - ismertette a gyakorlati teendőket.Tállai András hangsúlyozta, hogy a 2013. január 1-jét megelőzően keletkezett túlfizetéseket még két hétig lehet visszakérni, aztán elévülnek. Az államtitkár közölte azt is, hogy a hivatal igyekszik a lehető legnagyobb összeget "megmenteni" az elévüléstől, és