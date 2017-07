Eladja három kelet-magyarországi megyei napilapját az osztrák Russmedia-csoport; hétfői közleménye szerint a társaság a digitális piacon elérhető növekedésre kíván összpontosítani, amibe az elkövetkező öt évben százmillió eurót fektet.



A tájékoztatás szerint ennek következtében a magyar és román regionális napilapokat (az Észak-Magyarországot, a Hajdú-bihari Naplót, a Kelet-Magyarországot, valamint a Jurnal Aradeant és a Jurnal Bihoreant) eladják a Media Development Management Kft.-nek, amely az ausztriai CPS Investment Services AG leányvállalata. Utóbbi cég a közlemény szerint "azért jött létre, hogy ezen a befektetési platformon keresztül a VCP Csoport alkalmazottjai és tulajdonosai befektetéseket eszközölhessenek".



Az új tulajdonos és a menedzsment a folyamatosságra törekszik és a már jól bevált csapattal kívánja folytatni az eddigi munkát. Meggyőződésem, hogy a vállalat ebben az új felállásban is eredményesen folytatja majd az eddig elvégzett munkát - idézik Eugen A. Russt, a Russmedia ügyvezetőjét.



Megjegyzik: a Russmedia digitális márkáival továbbra is aktív marad a magyar és a román piacon, vagyis az álláshirdetési CVOnline.hu-val, az apróhirdetési Publi24.ro portállal, valamint a Russmedia Tech szoftverfejlesztő céggel, illetve a vállalat továbbra is terjeszkedni kíván a digitális üzletágban ezeken a piacokon.



A közlemény szerint továbbra is Fodor István irányítja ügyvezetőként a két országban a most eladott, eddigi Russmedia-lapok tevékenységét, és ősszel jelenti be további terveiket.



Az MTI nemzetközi, magyarországi létszám- és gazdasági adataikkal kapcsolatos megkeresésére sajtóügynökségükön keresztül Eugen A. Russ, a Russmedia ügyvezetője azt közölte, a cégcsoport "családi vállalkozás és hagyományosan nem közöl üzleti információkat".