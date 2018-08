Egyszerűbben kérhető részletfizetés a NAV-tól

Januártól már ötszázezer forint adótartozásig kérhető egyszerűbben a részletfizetés a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV), amihez egy kérelmet kell benyújtani - közölte a NAV az MTI-vel pénteken.



A tájékoztatás szerint a lehetőséggel már minden természetes személy élhet, így nemcsak a magánszemélyek, hanem az egyéni vállalkozók és az áfafizetésre kötelezettek is. A NAV a kérelem alapján évente egyszer automatikusan engedélyezi maximum 12 hónapra a pótlékmentes részletfizetést.



Közölték: jelentősen emelkedett az összeghatár is januártól, a korábbi kétszázezer forint helyett már ötszázezer forint adótartozásig, és a korábbihoz képest akár duplájára, maximum 12 hónapra kérhető a pótlékmentes részletfizetés. Kivétel ez alól a személyijövedelemadó-előleg és a levont jövedelemadó, a beszedett adó, valamint a levont járulékok.



A kérelmet benyújtóknak az automatikus részletfizetés kérését indokolniuk sem kell, és a NAV nem vizsgálja az egyébként szükséges feltételeket, például a fizetési nehézség fennállását és az igénylő jövedelmi helyzetét. A pótlékmentes részletfizetési kedvezményt a kérelem alapján évente egyszer automatikusan engedélyezi az adóhivatal.



A tájékoztatás szerint a NAV honlapjáról a letöltések - egyéb menüpontból elérhető automatikus részletfizetési kérelem beküldhető postán vagy személyesen is leadható a NAV ügyfélszolgálatain. Akinek van ügyfélkapuja, néhány kattintással elküldheti kérelmét elektronikusan. Az egyéni vállalkozók kizárólag ügyfélkapun nyújthatják be kérelmüket.



A közlemény kiemeli: fontos az engedélyező határozatban megszabott fizetési határidők betartása, mert ha az esedékes részlet befizetése elmarad, a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tartozást egy összegben kell megfizetni. Ilyenkor a NAV a fennmaradó tartozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.



A magánszemélyek és egyéni vállalkozók fizetési kedvezményi kérelme illetékmentes.