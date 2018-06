Egyszerűbb adóügyeket hozhat a jövő év

Izer Norbert hangsúlyozta, hogy az adózásban nemcsak az egyes adókulcsok csökkentése vagy az adóhivatal munkájának színvonala számít, hanem az is, hogy könnyen és rövid idő alatt vagy éppen nehézkesen és hosszadalmas munkával lehet eleget tenni az adóügyi adminisztrációnak. Az utóbbi években több nagy adócsökkentés is volt, most az egyszerűsítés, egységesítés ügyében is újabb érdemi lépéseket kell tenni - fogalmazott.



Kitért arra, hogy a mostani adócsomagot ősszel újabb követi, és a munkába minél több szakmabelit szeretnének bevonni.



Az eljárási, adminisztrációs szabályok összetett módosítása ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a következő év ne hozna adócsökkentést. "A korábbi években jó néhány köztehermérséklési program vette kezdetét, ezek közül több jövőre is folytatódhat"- mondta, ezek között említve a két gyermeket nevelő szülők adókedvezményének növelését, a szociális hozzájárulási adó mérséklését. Megemlítette azt is, hogy a nyugdíjas munkavállalók után fizetendő bizonyos közterheket is eltörölhetik.