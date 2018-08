Egyre többet vesznek a magyarok a prémium sörökből az alsókategóriások helyett

Az első fél évben 3,6 százalékkal nőtt a magyar sörpiac, a bővülés mértékénél szembetűnőbb azonban a belső átrendeződés: január és június között a prémiumsörök forgalma 30 százalékkal ugrott meg, a szuperprémium termékek iránti kereslet pedig 50 százalékkal - írta a Világgazdaság csütörtökön.



Schillinger Attila, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója a lapnak elmondta: miközben a minőségi sörök népszerűsége nő, egyre kevesebb fogyasztó választja a közép- és alsókategóriás termékeket. Úgy vélte, a nyári hőség legalább 3-5 százalékos növekedést hozhat a harmadik negyedéves sörfogyasztásban, ami az egész évet tekintve is bíztató lehet. A prémium- és szuperprémium sörök bővülése hosszabb távon a magasabb bázison is két számjegyű maradhat a szakember szerint.



Bors Kata, a Heinéken Hungária vállalati kapcsolatok és kommunikációs vezetője kiemelte, hogy az idén a szokásosnál előbb kezdődött a sörszezon, az átlagosnál melegebb és szárazabb április és május hatására már a második negyedév elején rendkívül jó fogyást tapasztaltak, ami 2017 azonos időszakához képest értékben és volumenben is két számjegyű növekedést eredményezett. Ha marad a jó idő, akkor a teljes évre vetítve csaknem 5 százalékos növekedésre számítanak a sörpiacon - mondta a Világgazdaságnak.